"U mom stanu leži unakaženo tijelo": Ubojstvo dječaka sjekirom otkrilo jezivu tajnu kafića

Bio je to zločin koji je šokirao Austriju. Muškarac (45) je 2024. u bečkoj četvrti Favoriten ubio 16-godišnjeg dječaka sjekirom.

Tinedjžera je upoznao na društvenoj mreži Facebook i redovito mu plaćao za seks i vikende provedene zajedno. Nakon nekog vremena 45-godišnjak se zaljubio u mladića, ali osjećaji nisu bili uzvraćeni.

To je 16-godišnjak na kraju platio životom. Navodno ga je ubojica udario 50 puta sjekirom. Zatim je uslijedilo šokantno priznanje policiji: "U mom stanu leži unakaženo tijelo." Prema pisanju Heute-a, tijelo dječaka pronađeno je sa sjekirom u glavi.

Muškarac je prošlog lipnja osuđen na doživotni zatvor na Bečkom regionalnom sudu, ali si je ubrzo u zatvoru oduzeo život.

Međutim, prije toga, muškarac je priznanjem pokrenuo daljnju istragu policije. Prema izvješću, žrtvu iz Bugarske, obitelj je prisilila na prostituciju u baru u bečkoj četvrti Margareten kada je imao samo 14 godina.

Tinejdžer očito nije bio jedini. Vlasnici bara godinama su nudili seks s mladićima, uglavnom starijim muškarcima. Jedan od njih, prema svjedočenju 45-godišnjaka, imao je tek 12-godišna kad je bio prodavan pedofilima.

Osim vlasnika, u središtu istrage je i glavni konobar takozvanog "dječačkog kafića". Optužbe uključuju trgovinu ljudima, poticanje prostitucije maloljetnika, a u nekoliko slučajeva čak i pedofiliju. Bečko javno tužiteljstvo sada provodi istrage protiv ukupno 15 osumnjičenika. Vjeruje se da ima najmanje 15 žrtava, a među njima je i ubijeni 16-godišnjak.