Došao u kulinarski program pa ispekao zabranjenu ribu: "Nisam znao, vjerovao sam prijatelju..."

Ugrožena vrsta ribe pripremljena je prošli tjedan tijekom kulinarske emisije na austrijskoj televiziji ORF, što je izazvalo val kritika, posebice ribara.

I televizija i kuhar već su se ispričali zbog prženja ugrožene ribe rekavši da je riječ o spletu nesretnih okolnosti.

U emisiji kuhar je podijelio recept za pečenje ribe i krumpir salatu.

Tijekom pripreme jela u tavu je stavio ribu rutilus pigus koja je od 2002. godine na crvenom popisu ugroženih vrsta u Austriji i pred izumiranjem je.

Pročitajte i ovo prosvjed povodom Dana žena FOTO Stigla procjena broja ljudi na Noćnom maršu, objasnili kako su ih prebrojili

Nekoliko ribara odmah je alarmiralo Udrugu austrijskih ribara.

"Ranije ovog tjedna podnijeli smo prijavu protiv nepoznate osobe zbog izlova ugrožene vrste ribe", rekao je u petak Gregor Gravogl, čelnik Udruge ribara Donje Austrije.

Austrian public broadcaster ORF was forced to issue an apology for frying an endangered fish species during a cooking show after a wave of criticism spearheaded by fuming fishermen.



Details: 👉#VisionUpdateshttps://t.co/rXjiWxkH9d