Šanse za preživljavanje bile su joj pet posto: Australka koja je pala s dubrovačkih zidina izašla iz bolnice

Australska policajka Ella Cutler, koja je teško ozlijeđena nakon što je 26. kolovoza pala s dubrovačkih zidina, je izašla iz bolnice nakon tri mjeseca u bolnice iako su liječnici ranije prognozirali da šanse da će preživjeti iznose pet posto.

Njezina osiguravajuća kuća odbila je platiti medicinske troškove i put iz Hrvatske do Australije jer je Cutler na večer nesreće konzumirala alkohol. Zbog toga je njezina obitelj pokrenula akciju u kojoj je prikupljeno oko 317.000 eura donacija.

"Ne mogu ni opisati kako je to bilo. Nikada nisam očekivala da nam njezino osiguranje neće pomoći dovesti ju kući", ispričala je njezina majka Nicole.

Ella Cutler and her family met with Commissioner Col Blanch yesterday and expressed their appreciation for the support shown by WA Police and the community of Western Australia.



Ella is very humbled by the outpouring of love and support she has received 💙 pic.twitter.com/5dv7hmolSH