Hrvatskim studentima uručena bizarna poruka pri izlasku iz Srbije: "Dragi 'studenti'..."

Iako se studenti zagrebačkog FER-a tradicionalno posjećuju sa beogradskim kolegama, predsjednik Srbije sumnja da su došli kao turisti.



"U moje vrijeme, kada sam ja bio student, davno je to doduše bilo, nama da su dolazili neki iz Zagreba mi bi ih najurili napolje. A sad je to sve lijepo i normalno. Oni im još i pomažu i obučavaju ih", rekao je Aleksandar Vučić.



Naši ministri jasni - Srbija hrvatske studente koristi za svoje unutarpolitičke svrhe.

"Oni kao da su opsjednuti Hrvatskom. Hrvatska ima sasvim druge teme. Ljudi dolaze i odlaze, mislim pa ne možete vi u svakom Hrvatu vidjeti nekog špijuna", rekao je Gordan Grlić Radman.



"Ne bih se htio miješati u način kako netko iz susjednih zemalja rješava svoju unutarnju politiku. Mislim da je to nešto što je potpuno izvan nekih bilo kakvih argumenata", poručio je Radovan Fuchs.



Podsjetimo, unutarpolitički problem vladajućima u Srbiji već tjednima zadaju studenti koji su zbog neadekvatnog odgovora institucija nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu počeli su blokirati fakultete i održavati kratke petnaestominutne prosvjede.

Sve je preraslo u opći bunt na jednom od najvećih prosvjeda koji Srbija pamti na kojem se okupilo, prema nekim procjenama, oko sto tisuća ljudi. I prije dolaska Hrvatskih studenata iz vladajućeg SNS-a već su počeli prst upirati prema Hrvatskoj, a Vučić nastavlja sa sličnom retorikom.



Beogradski studenti targetiranje hrvatskih kolega od strane dijela medija i vlasti nazivaju skandaloznim.

"To su njihovi pokušaji da od Srbije naprave neku Sjevernu Koreju, jednostavno ne smijemo to dozvoliti jer je ovo Beograd, ovo nije Pjongjang, tako da stvarno osuđujem ovaj čin", poručio je Ranko Matejić, student Kemijskog fakulteta.

Vučiću bliski tabloidi objavili su slike i imena hrvatskih studenata, a na izlasku iz zemlje, na samoj granici, studentima je uručena kutija puna rakije, na kojoj se isticala poruka. "Dragi "studenti" hvala vam što ste posjetili našu zemlju, nadamo se da vam je prijao boravak, kao i da ćete ubrzo ponovno doći. U Srbiji ste uvijek dobrodošli! P.S. pozdravite kolege iz SOA-e".

"Ali mi smo njih baš lijepo domaćinski ispratili. Nismo mi njih hapsili kao što oni hapse Srbe zbog pjevanja pjesama i objavljivanja na Facebook. Nismo ih dirali, dlaka s glave im nije falila, dali smo im poklone", poručio je Vučić.



Studentima u Srbiji je pak poručio da su im svi zahtjevi ispunjeni. "Ako im jučer nisu ispunjeni zahtjevi... Jer vidjeli ste da je tužiteljstvo počelo objavljivati sve dokumente, čak i one građevinske koje im sigurno ništa ne znače".



Studenti odgovaraju kao i do sada. "Mi se svakako predsjedniku ne obraćamo, on nije nadležan za ispunjenje naših zahtjeva. Dok se institucije službeno ne obrate mi ne možemo shvatiti bilo kakvu izjavu pojedinca validnom, tako da i dalje naši zahtjevi nisu ispunjeni", poručio je Matejić.



Zato i za utorak navečer najavljuju prosvjed u središtu Beograda. "15 minuta šutnje će biti između 11:52 i 12:07. Time odajemo počast nastradalima u Novom Sadu i nakon toga ćemo imati prilike vidjeti raznorazne studentske performanse", rekao je Matejić.

Ustajat će, kažu, sve dok Srbija ne postane pravna država u kojoj se poštuju Ustav i zakoni.

