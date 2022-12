Šest je osoba poginulo, među njima i dvojica mladih policajaca, u pucnjavi u australskom gradiću Wieambilli u saveznoj državi Queensland, objavila je policija u utorak.

Do pucnjave je došlo u poslijepodnevnim satima u ponedjeljak.

"Čim su policajci stigli na imanje dočekala ih je paljba i nisu imali šanse. Dva policijska službenika hladnokrvno su pogubljena", izjavio je predsjendik lokalnog sindikata policajaca Ian Leavers.

#Australia Two police officers were among three people killed in a shooting in the Australian state of Queensland. The shooter is underway.@rnovoa @Neyrolles75 @Trecy_54 @MossadNews pic.twitter.com/is3C8vjCAP