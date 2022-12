Policijske snage izašle su u subotu ujutro na intervenciju u središte Dresdena, glavnog grada njemačke savezne pokrajine Saske, zbog "sumnje na uzimanje talaca", objavila je lokalna policija u priopćenju za javnost.

Nekoliko medija, među kojima i Bild, izvijestilo je da se muškarac naoružan pištoljem sklonio u trgovinu u trgovačkom centru nakon što je otvorio vatru u prostorijama jedne radio postaje u gradu.

Četrdesetogodišnji napadač navodno je ubio ženu prije nego što se sklonio u trgovački centar, dodaje Bild, ne navodeći mjesto ubojstva.

Francuska započinje javnu raspravu o eutanaziji: "Ne možemo zanemariti položaj onih koji traže aktivnu pomoć na kraju života"

"Policija provodi operaciju u centru grada. Kontekst je sumnja na uzimanje talaca", navodi policija i dodaje da su trgovački centar i božićni sajam u blizini "zatvoreni".

🇩🇪 _||~ UPDATE: According to the latest information, the perpetrator apparently wanted to go to Radio #Dresden. The radio station is based at #Ammonhof . #Rechtbürger | #Germany #Deutschland | #Polizei https://t.co/uUZa8632SL pic.twitter.com/Vuo3FaFsTn