U pucnjavi na posjedu u Queenslandu u Australiji tri osobe izgubile su život.

Dva policajca i jedna civilna osoba ubijene su u pucnjavi na posjedu u Queenslandu u Australiji.

Policajci su stigli na teren zbog dojave o nestaloj osobi u mjestu Wieambilla, 270 kilometara zapadno od Brisbanea. Na imanju je na njih otvorena vatra.

Još jedan policajac je ranjen u pucnjavi, piše Brisbane Times.

"Počinitelj je još u bijegu", objavila je policija na konferenciji za novinare. Stanovnicima obližnjeg imanja rečeno je ostanu dok im se ne kaže drugačije, javlja BBC.

Police have declared an emergency declaration under the Public Safety Preservation Act (PSPA) in relation to an ongoing incident at Wieambilla. https://t.co/nh7v08kLs0 pic.twitter.com/MU4LvjGdth

I pješacima i mociklistima se savjetuje da izbjegavaju područje.

Australiski premijer Anthony Albanese na Twitteru je izrazio sućut obiteljima.

"Australia oplakuje s vama", dodao je.

Terrible scenes in Wieambilla and a heartbreaking day for the families and friends of the Queensland Police officers who have lost their lives in the line of duty. My condolences to all who are grieving tonight – Australia mourns with you.