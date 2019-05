Istaknuta zagovornica Brexita Andrea Leadsom podnijela je u srijedu ostavku na svoju dužnost u vladi premijerke Therese May, kazavši da više ne podržava vladin pristup procesu izlaska iz Europske unije.

Theresa May se u srijedu oglušila na sve glasnije zahtjeve da podnese ostavku, obećavši da će ostati na dužnosti unatoč sve većem protivljenju zastupnika i čak nekih ministara njezinom najnovijem potezu u pogledu Brexita.

No, Andrea Leadsom je objavila da ne može objaviti njezin novi prijedlog zakona o provedbi sporazuma o povlačenju iz EU-a jer ne vjeruje u njega.

"Više ne vjerujem da će naš pristup realizirati rezultat referenduma", navela je Leadsom, koja je u Mayinom kabinetu bila zadužena za organizaciju vladinih poslova u donjem domu parlamenta. "Prema tome, s velikim žaljenjem i teška srca podnosim ostavku na dužnost u vladi."

Mayin novi plan uključuje glasanje o tome treba li održati drugi referendum o Brexitu, kada njezin zakon prođe prvu fazu, kao i tješnje trgovinske veze s EU-om u budućnosti.

No time je izazvala žestoku reakciju i nekoliko zastupnika koji su je do sada podržavali kazali su da to više ne mogu.

"Uvijek sam tvrdila da bi drugi referendum bio opasan u smislu produbljivanja podjela i ne podržavam da vlada svojevoljno pristaje na takav ustupak", kazala je. (Hina)