Osim što su talibani od Amerikanaca dobili mnoštvo opreme u nasljeđe, ostavljeni su deseci K-9 radnih pasa kojima život ovisi samo o volji talibana. Sva oprema koja je ostala na afganistanskom tlu je onemogućena i neiskoristiva.

Nakon što su se Amerikanci povukli iz Kabula, kako je i prethodno najavio predsjednik Joe Biden, iza sebe su ostavili veliko nasljeđe talibanima.

Deseci radnih K-9 pasa, oko 200 civila i mnoštvo vojne opreme američke vojne snage ostavili su iza sebe talibanima na raspolaganje. Grupe za zaštitu životinja objavile su da je to smrtna presuda za životinje koje se suočavaju s mučenjem od strane talibana. Između ostalog, talibani imaju na raspolaganju i oko 70 vozila koji su zaštićeni od mina, 27 Humveeja i 73 aviona. Ipak, veći dio opreme je onemogućen.

US military left behind dozens of service dogs in Afghanistan.



The nonprofit org ‘Veteran Sheepdogs of America’ are working to evacuate the animals. pic.twitter.com/aGjWHiPy9f