Pentagon je objavio u subotu da su "dvije važne mete" skupine Islamska država (IS), "organizatori" i "operateri", ubijeni u američkom napadu bespilotnom letjelicom u Afganistanu, ali nije otkrio njihova imena.

Amerikanci su u Afganistanu letjelicom bez posade ubili dva i ranili jednog pripadnika Islamske države Khorasana. Dok zapadne zemlje privode kraju evakuacije, oko zračne luke u Kabulu odjekuju pucnjevi.

"Po našim saznanjima nema niti jedne civilne žrtve", rekao je američki general Hank Taylor. "Mogu potvrditi da su dvije važne mete IS-a ubijene i jedna je ranjena" u napadu pokrenutom izvan Afganistana, rekao je.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby odbio je objasniti jesu li bili izravno uključeni u bombaški napad počinjen u četvrtak blizu zračne luke Kabula u kojem je poginulo više od 100 ljudi, a među njima 13 američkih vojnika.

Islamska država Khorasan (ISIS -K), ogranak militanata koji su se prethodno borili protiv američkih snaga u Siriji i Iraku, preuzela je odgovornost za napad u četvrtak. "Radi se o organizatorima i operaterima IS-K, to je dovoljan razlog", odgovorio je glasnogovornik na konferenciji za novinare.

Američka vojska i dalje je koncentrirana na tu "još uvijek aktivnu prijetnju", rekao je, Nastavljaju se operacije evakuacije iz Afganistana.

"U zračnoj luci Kabula ima oko 1400 ljudi koji su prošli kontrole i registrirali su se za današnje letove", precizirao je general Taylor. Ukupno oko 111.900 ljudi je evakuirano od 14. kolovoza, dan prije nego što su talibani preuzeli vlast u Kabulu, prema posljednjim podacima američke vlade.

Amerikanci upozoravaju na moguće nove terorističke napade. Oko zračne luke u Kabulu povremeno se čuju pucnjevi. Okružili su je talibani. Unutar ograde sve je manje vojnika NATO-a. Zrakoplovi zapadnih sila sve su rjeđi. Danas je odletio posljednji britanski zrakoplov s civilima.

Osuda napada

Talibani su osudili američki napad ocijenivši da su oni trebali o tome biti obaviješteni i da je to "napad na afganistanski teritorij". Talibanski glasnogovornik Zabihullah Mujahid rekao je da bi talibani trebali preuzeti potpunu kontrolu nad zračnom lukom u Kabulu vrlo brzo, kada se američke snage povuku te da će idućih dana objaviti sastav nove vlade.

Rekao je da su već odabrali ljude koji će preuzeti ključne institucije uključivo ministarstvo javnog zdravlja te obrazovanja i guvernera središnje banke. Glasnogovornik je rekao da talibani očekuju brzo smirivanje stanja nakon ozbiljnih gospodarskih teškoća koje su pogodile afganistansku valutu.

Mujahid je to rekao da Reuter u vrijeme kada je američka vojska zhavršava evakuaciju američkih građana i njihovih afganinstanskih suradnika apočela evakuaciju su

Mujahid je osudio američki napad dronom noću na mete Islamske države rekavši da je taj napad kojim je SAD odgovorio na samoubilački atentat u četvrtak na zračnu luk "mjasanm napad na afganistanski teritorij". Međutim, talibanski glasnogovornik pozvao je Sjedinjene Dražve i zapadne nacije da održe diplomatske odnose s njima kada se povuku iz Afganistana.

U toj zemlji raste ogorčenje zbog teške gospodarske situacij izazvane padom valute i rastom cijena hrane. Ujedinjeni narodi već su ranije ovaj tjedan upozorili da Afganinstanu prijeti humanitarna katastrofa zbog rata i jer je velik dio zemlje suočen sa sušom.

Afganistansko gospodrastvo uništeno je četirima desetljećioma rata no sada mu pri8jeti i gubitak milijarda dolara strane pomoći jer se iz zemlje povlače zapadne veleposlanstva. Mujahid je rekao da će gospodarske teškoće proći kada kada se uspostavi nova vlada.

Pad vrijednost afganistanske valute je privremen i razlog je što se sada stanje promijenilo no to će biti normalno kada vlada profunkcionira", rekao je,.