Američko veleposlanstvo u BiH reagiralo je na prijetnje koje je toj zemlji uputio ruski veleposlanik Igor Kalabuhov u slučaju da se priključi NATO-u. Kazao je kako je Rusija na primjeru Ukrajine pokazala što očekuje.

"Posljednje prijetnje ruskog veleposlanika Bosni i Hercegovini su opasne, neodgovorne i neprihvatljive. Ni jedna treća strana nema pravo miješati se u sigurnosne dogovore NATO-a i suverenih država. Nastavit ćemo čvrsto stajati uz BiH dok poduzima potrebne korake kako bi se priključila Euro-Atlantskoj zajednici nacija", objavilo je američko veleposlanstvo na Twitteru.

The Russian Ambassador’s latest threats to Bosnia and Herzegovina are dangerous, irresponsible, and unacceptable. No third party has a say in security arrangements between NATO and sovereign countries. (1/2)