Američka vojska u Afganistanu je bila prisutna 20 godina. SAD je u to utrošio više od dva bilijuna dolara, oko 800.000 vojnika služilo je u Afganistanu, a njih 2500 tamo je izgubilo život. Od onih koji su se vratili kućama mnogi su ranjeni i trpe psihičke posljedice poput PTSP-a zbog čega su si neki oduzeli život. Pobjeda talibana ih je dotukla.

Američki veterani koji su u Afganistanu ostavili dio sebe - svog tijela i duše, razočarani su pobjedom talibana. Mnogi se pitaju je li njihova žrtva vrijedila.

"Zašto je moj prijatelj raznesen? Za što?", pita se umirovljeni vojnik Tom Amenta koji je služio u Afganistanu početkom 2000-ih. Prijatelja je izgubio 2003. kad je eksplodirala improvizirana bomba u Asadabadu.

Povlačenje američke vojske jako ga je naljutilo.

"Afganistan nikad nije imao čisto rješenje, a sad kad je postalo teško, mi ćemo samo otići?", pita se Amenta koji je izjavu dao The Washington Postu.

Osim milijardi dolara, cijena koju su Amerikanci platili mjeri se u ljudskim životima. Oko 2500 vojnika poginulo je u Afganistanu, a mnogi su ostali bez udova i mentalnog zdravlja zbog čega ne mogu živjeti normalno. Raspali su se brakovi i obitelji, ranjeni veterani ne mogu pronaći posao...

Organizacija koja je posvećena brizi za teško ozlijeđene veterane i njihove obitelji Independence Fund zatrpana je pozivima razočaranih i ljutih veterana koji se sada osjećaju demoralizirano i izolirano.

"Nikad nisam očekivao da će afganistanska vojska samo spustiti svoje oružje i da će predsjednik odstupiti i prepustiti svoju zemlju", kazao je Marc Silvestri koji je 2009. ozlijeđen u Afganistanu. Kaže da je podržavao povlačenje američke vojske jer je bilo vrijeme za to, no nije očekivao da će talibani tako brzo napredovati.

"Kao da su imali neki masterplan da djeluju iste minute kad se mi povučemo", rekao je za Boston Globe.

Jen Burch iz Washingtona služila je u zračnim snagama te je bila bolničarka u Kandaharu, a 2014. je otišla u mirovinu zbog Posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Od kada je pročitala vijest da talibani preuzimaju vlast ne može spavati te ima flashbackove na nasilje tijekom svoje službe.

"Gledati kako se sve raspada... Teško je to vidjeti i ne pomisliti kako nas je naše vodstvo iznevjerilo", kazala je za LA Times.

Veterani ne žale samo zbog svojih života. Žao im je i Afganistanaca kojima su pomagali. Neki smatraju da je SAD izdao stanovnike Afganistana "prepustivši" ih talibanima.

Riječi utjehe veteranima pokušao je uputiti zastupnik Seth Moulton koji je služio u Iraku.

"Našim veteranima iz Afganistana i njihovim obiteljima - preiskren sam da stojim ovdje i pokušavam vas uvjeriti da se vaša žrtva isplatila", rekao je i dodao kako će neki pronaći utjehu u tome što su u dva desetljeća svoje prisutnosti u toj zemlji pomogli svima, pogotovo ženama i djevojkama, da osjete život u slobodi i nadi.

"Ostvarili smo svoju osnovnu misiju - Osama Bin Laden je mrtav, a teroristička prijetnja za SAD iz Afganistana je smanjena", rekao je za Boston Globe.

I britanski vojnici su služili tu Afganistanu te su jednako razočarani. Jack Cummings 2010. izgubio je obje noge i sad misli da je to bilo uzalud.

"Je li vrijedilo, vjerojatno nije. Jesam li izgubio noge za ništa, izgleda tako. Jesu li moji prijatelji umrli uzalud? Da", napisao je na Twitteru i dodao kako osjeća ljudnju, izdaju i tugu.

Was it worth it, probably not. Did I lose my legs for nothing, looks like it. Did my mates die in vain. Yep. On my 11th Bangaversary it’s a very somber one. Many emotions going through my head, anger, betrayal sadness to name a few…. pic.twitter.com/xNkjZ9qqe6