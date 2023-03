Kineska vojska priopćila je u četvrtak da je uočila i ispratila američki razarač koji je ilegalno ušao u vode oko Paracelskih otoka u Južnome kineskom moru.

U priopćenju kineska vojska kaže da je američki razarač s navođenim projektilima USS Milius upao u kineske teritorijalne vode, čime se narušavaju mir i stabilnost na prometnom plovnom putu.

"Naše snage bit će na visokom stupnju pripravnosti sve vrijeme i poduzet ćemo sve nužne mjere za odlučnu zaštitu svojeg suvereniteta i sigurnosti te stabilnosti u Južnome kineskom moru", rekao je Tian Junli, glasnogovornik kineskoga južnog zapovjedništva.

Američka mornarica u četvrtak je osporila priopćenje kineske vojske rekavši da je razarač izvodio "rutinske operacije" u Južnome kineskom moru te da nije otjeran.

Sailors assigned to the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) conduct an underway replenishment with the Lewis and Clark-class dry cargo ship USNS Cesar Chavez (T-AKE 14) while operating in the East China Sea, March 20. #USNavy | #MSCDelivers pic.twitter.com/GihLeOMjGb