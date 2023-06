Biden privukao pozornost neobičnim tragovima na licu: Otkriveno o čemu se radi

Američki predsjednik Joe Biden posljednjih tjedana koristi aparat za disanje za liječenje poremećaja spavanja - apneje.

Biden je posljednjih tjedana počeo koristiti CPAP – aparat za liječenje apneje za vrijeme spavanja, potvrdila je Bijela kuća nakon što se predsjednik u srijedu pojavio s udubljenjima na licu izazvanim korištenjem aparata. Samim time ponovno su pokrenute rasprave o zdravstvenom stanju predsjednika SAD-a.

Bidenovi problemi s apnejom za vrijeme spavanja javnosti su poznati od 2008. godine kada je u kampanji bivšeg predsjednika SAD-a Barracka Obame objavila Bidenovu medicinsku dokumentaciju.

What the heck did Biden have strapped on his face that made these marks this morning? Does he use a nebulizer? pic.twitter.com/1kDMQSWxfg