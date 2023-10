Američki brodovi stižu u Mediteran: Umirovljeni general objasnio što bi se moralo dogoditi da se SAD uključe u rat

Sjedinjene Američke Države šalju više bojnih brodova i zrakoplova bliže Izraelu u znak podrške, rekao je ministar obrane Lloyd Austin i dodao da će SAD osigurati streljivo za Izrael, a Pentagon će također poslati dodatne borbene zrakoplove u regiju.

Austin je rekao da je naredio premještanje udarne skupine nosača zrakoplova Ford i brodove koji ga podupiru bliže Izraelu: "Naložio sam pomicanje udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford u istočni Mediteran."

"USCENTCOM stands firmly with our Israeli and regional partners to address the risks of any party seeking to expand the conflict," said General Michael

"Erik" Kurilla, Commander, U.S. Central Command.