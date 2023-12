Eskalacija novog sukoba, Amerikanci srušili dronove koji su išli na njihov razarač: Napadnuta i tri tankera!

Američke vojne snage oborile su u subotu četiri bespilotne letjelice koje su se kretale u smjeru američkog razarača u Crvenom moru i lansirane su iz područja Jemena pod kontrolom proiranskih hutista, a tri civilna tankera bila su mete napada dronovima, od kojih su dva ispaljena iz Jemena, a jedan iz Irana.

Središnje zapovjedništvo američkih pomorskih snaga odgovorilo je na pozive u pomoć dva napadnuta broda, rekao je CENTCOM u objavi na platformi X, bivšem Twitteru.

Tanker za kemikalije i naftu, koji plovi pod norveškom zastavom, izvijestio je da ga je za dlaku promašila bespilotna letjelica, a tanker za sirovu naftu u vlasništvu Gabona koji plovi pod zastavom Indije izvijestio je da je pogođen, navodi se u objavi središnjeg američkog vojnog zapovjedništva.

Dvije protubrodske balističke rakete također su "ispaljene na međunarodne brodske putove u južnom dijelu Crvenog mora iz područja pod kontrolom hutista u Jemenu".

On December 23 two Houthi anti-ship ballistic missiles were fired into international shipping lanes in the Southern Red Sea from Houthi controlled areas of Yemen. No ships reported being impacted by the ballistic missiles.



Between 3 and 8 p.m. (Sanaa time), the USS LABOON (DDG… pic.twitter.com/jcBisbXBaS