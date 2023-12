Noćni provod pretvorio se u užas! Potonuo splav u Beogradu, mladi skakali u Savu i plivali do obale, policija pretražuje rijeku

Popularni splav Kartel u Novom Beogradu potonuo jeu noći na nedjelju, kratko iza ponoći. Na njemu je tada bio velik broj mladih ljudi koji su se zabavljali na koncertu sarajevskog repera Cunamija.

Na vidima objavljenima na društvenim mrežama vidi se da je prilaz do kluba u potpunosti pod vodom, a gosti su se pokušavali spasiti skaćući u rijeku Savu i plivajući do obale. Na jednoj od snimki spasioci čamcima prevoze goste iz Kartela do obal, piše Nova.rs.

Sedam minuta od dojave, policija je bila na mjestu događaja, a na teren su izašle i sve raspoložive jedinice za spašavanje MUP-a Srbije, kao i ekipe hitne pomoći. Evakuirali su oko 30 ljudi koje su zatekli na dijelu pontona i na splavu.

Luka Čaušić, načelnik Sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je sinoć za Blic da je spasilačka ekipa u rekordnom roku stigla do splava Kartel na Savskom keju kad je počeo tonuti. Dodao je da su riječne struje jake i da policija pretražuje svaki dio, ali da se još ne zna da li ima žrtava.

Jedna od djevojaka je ispričala reporterki Blica da je izbio pravi stampedo kada je splav počeo tonuti.

"Neki su počeli skakati u vodu i plivati do obale, a drugi ostali ukopani u strahu da se ne utope. Odmah su došli i roditelji gostiju koji su ostali zaglavljeni na splavu. Ljudi su bili nervozni. Videla sam da je Hitna pomoć pomogla jednom momku. Svi su u panici. Zovu pomoć", ispričala je svjedokinja noćne drame u Beogradu.

Jedan od gostiju ispričao je rda je potonuću splava Kartel prethodio sukob između gostiju i osiguranja.

"Veća grupa ljudi je počela izlaziti sa splava i suprotstavljati se osiguranju. Tada je krenula tučnjava. Most je počeo pucati, a splav tonuti i svi koji su trčali sa splava upadali su u vodu", rekao je mladić.