Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je u ponedjeljak sastanak u Istanbulu s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem kao "dobar i otvoren" i ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Daytonski sporazum, a od Bošnjaka očekuje da se i Srbi u Republici Srpskoj i drugdje u BiH osjećaju sigurno.

"Naš je dogovor da, šta god se događalo i kako god se događalo – mir i stabilnost moraju biti sačuvani", izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio-televiziju Srbije poslije trilateralnog sastanka u Istanbulu.

Naglašavajući kako je s bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem razgovarao "prije svega o sveukupnim odnosima Srba i Bošnjaka" te o odnosima u BiH i odnosima između Srbije i BiH, Vučić je "najvažnijim za ljude" istaknuo trajan mir i sugurnost za sve".

"Uvjeren sam da ćemo zajedničkim naporima uspjeti osigurati trajan i siguran mir i za srpski narod, ali i za Bošnjake i za Hrvate i za sve druge koji žive na teritoriju BiH", poručio je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da "Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Daytonski sporazum, a jedino što traži od Bošnjaka, to je da se i Srbi u Republici Srpskoj i svugdje drugo u BiH osjećaju sigurno".

"Onako kako mi ne želimo urušavati vaš teritorijalni integritet vas molimo da imate takav odnos prema Republici Srpskoj koja je Daytonom stvoreni entitet na teritoriju BiH", rekao je predsjednik Srbije za RTS, naglasivši kako su tu "stvari čiste".

Uz odnose koji utječu na mir i stabilnost u regiji, na sastanku u istanbuku teme su bile i zajednički infrastrukturni projketi koji bi pridonijeli ekonomskom razvoju Srbije i BiH.

Riječ je o mogućnim pravcima autoceste koja bi povezivala Srbiju i BiH, a čiju je gradnju spremna sufinancirati Turska. Jedna od ideja je cesta preko Tuzle do Brčkog i Bijeljine, koja bi Srbiju kasnije spajala s Dobojem i s Banjalukom, a gradnjom kraka autoceste od zapadnog dijela Srbije prema Sarajevu na pravcu Čačak-Požega-Kotroman-Višegrad-Sarajevo, do prijestolnice BiH iz Beograda bi se, kako tvrdi predsjednik Srbije, stizalo za "oko dva i pol sata vožnje".

"To bi puno značilo za gospodarstvo, kao i za Bošnjake u Sarajevu, za Bošnjake koji žive u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, ali bi puno značilo za Srbe i iz Foče, Gackog, Bileće, Nevesinja, Ljubinja, Berkovića, Trebinja, Višegrada, Sokolca, Pala... To bi doslovno podiglo taj dio BiH, ali to bi značilo puno i za Srbe u Beogradu, jer bi se povezali i sa Sarajevom i sa svim tim srpskim krajevima. Mislim da smo bliže rešenju", zaključio je Vučić.

Komentirajući nedavni posjet hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Istanbulu, Vučić je zahvalio predsjedniku Turske i poručio kako je uvijek spreman odazvati se svakom pozivu na razgovor.

"Ne vidim nikakav problem u tome što neki ljudi imaju svoje interese na Balkanu, a da to nismo mi i Hrvatska i BiH", rekao je Vučić novinarima beogradskih medija.(Hina)