Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je sve obveze, doznalo se danas, a njegova savjetnica za medije rekla je da je riječ o premorenosti, ne otkrivajući detalje. Premijerka Ana Brnabić preciznije je opisala njegovo zdravstveno stanje.

"Predsjednikovo zdravlje nije bilo u redu, a sutra navečer stiže Ursula Von der Leyen i prekosutra smo u Nišu s njom, obilježavamo početak radova na novom željezničkom koridoru, nakon toga idemo u Dubai, i svakodnevni problemi na Кosovu, tako da je morao malo stati", rekla je jučer Vučićeva savjetnica Suzana Vasiljević.

"Liječnici su predložili da malo stane i napravi pauzu", dodala je.

Vučićeva savjetnica jučer je otkrila kako su sastanci zakazani za utorak s ambasadorima Rusije i Kine odgođeni za srijedu. Otkazan je i Vučićev najavljeni govor na dvodnevnoj konferenciji "Zapadni Balkan, jedna regija, jedno tržište - korak prema zajedničkom tržištu EU" u Novom Sadu.

Srpska premijerka Ana Brnabić detaljnije je danas objasnila njegovo zdravstveno stanje.

"On ne miruje, to mogu kazati. Voljela bih da malo više odmara. Pod užasnim je stresom oko svega što se događa na Kosovu i Metohiji, mislim da zaista noćima nije spavao. Uhvatila ga je i neka gripa uz sve to. Imunološki sistem mu je oslabio, naravno, od tih napora i od tog stresa", rekla je Brnabićeva za televiziju Happy, prenosi Nova.rs.