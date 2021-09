U Zagrebu se održava konferencija Dan velikih planova. Predsjednik Milanović komentirao je nakon konferencije sastanak s Izetbegovićem, ali i epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na konferenciji Dan velikih planova. Nakon konferencije je dao izjavu za medije. Komentirao je sastanak s Izetbegovićem, ali i epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Pojasnio je svoju izjavu o gospodarstvu da nismo loši, ali da bi mogli biti i bolji. "Ne samo Vlada već i privatni sektor. Vlada treba biti neka vrsta podupiratelja. To je veliki zadatak. Pohvalio sam Vladu da, rekao sam da je Vlada s poticajima napravila što je mogla", kazao je.

Komentirao je i sastanak s Bakirom Izetbegovićem, te dolazak Stjepana Mesića na sastanak.

"Tema sastanka bili su odnosi hrvatskog i bošnjačkog naroda. Ja sam ga primio, odnosno dogovorili smo se sustresti, prije svega on je vodeći političar bošnjačkog korpusa, to je realnost. Na tome nećemo stati. O našim razgovorima želim upoznati i Plenkovića i ino-ministra. Taj je sastanak trebao biti održan prije godinu dana. Drago mi je da je došao. Prostor suradnje između Bošnjaka i Hrvata je velik, a trenutno ne ide kako treba. To naravno ne treba ići na štetu Srba. S Izetbegovićem nisam razgovarao o Komšiću. Izetbegović je, ne jedini, ali najvažniji predstavnik bošnjačkog naroda", otkrio je.

Otkud Mesić?

"Mesić me nazvao i predložio taj susret. Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerojatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo. Nije uobičajeno, ali tak je bilo", kazao je o dolasku Mesića na sastanak.

Rekao je i da se na sastanku nisu dotaknuli teme stanja u Republici Srpskoj, ali ni teme o vojsci, iako smatra da vojska nije realna. "To nije realno, to košta".

Komentirao je obnovu grada Zagreba. "To je sad već....Ulazimo u crveno. Financijska situacija u Zagrebu koliko čujem nije dobra zbog prethodne vlasti, a ne zbog ove. Fakturiralo se ili pokušalo fakturirati i dati sve moguće u zadnjih godinu dana, pobijedila je druga opcija koja jedva preživljava. Jedva preživljava! Neka premijer tome posveti pažnju", kazao je i komentirao epidemiološku situaciju i mjere.

"Smatram da je to bezveze. Treba nastaviti živjeti normalno. Svatko se može cijepiti. Ne znam tko je među vama cijepljen, jesu li bolnice pune? Nisu. Važnije je da ljudi počnu normalno živjeti, da se glava malo propuše", kazao je, naglasivši potrebu građana za normalnim životom i potrebu za ukidanjem mjera.

Osim Zorana Milanovića, na konferenciji je govorio i guverner HNB-a Boris Vujčić, te ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.