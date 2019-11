Tlo i dalje podrhtava na području Jadranskog mora i Albanije. Iz Drača stižu fotografije razorenih domova i ljudi na ulicama. Pružena im je pomoć u hrani, piću i lijekovima.

Tisuće ljudi u Draču su provele noć na ulicama. Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić nalazi se u Draču, gradu koji je razoren potresom u utorak ujutro. U gradu se nastavlja potraga za nestalima.

U potrazi pomaže 15 spasilaca s osam potražnih pasa iz Hrvatske. Kako doznajemo, psi su detektirali preživjele ispod tona srušenog betona, a onda na izuzetno teškom i zahtjevnom terenu u potragu kreću spasioci. Teren je težak, no nada uvijek postoji.

''Malo jesmo iscrpljeni, ali nismo ni došli ovdje na ljetovanje. Imamo snage koliko treba i bit ćemo ovdje dok god lokalne vlasti kažu da trebamo biti. I dok nas ovi krasni ljudi budu trpili'', rekao je za Dnevnik Nove TV Vedran, jedan od spasilaca iz Hrvatske kojemu u potrazi za nestalima pomaže pas Inu.

Podignut kamp sa šatorima

Pored stadiona podignut je kamp sa šatorima za one koji osu ostali bez doma ili im kuća nije sigurna za boravak u njoj. U kampu je trenutačno zbrinuto oko tisuću ljudi. Stanovnici Drača dobivaju pomoć u hrani, vodi, lijekovima, a pružena im je i psihološka pomoć.

Ovo je velika trauma. U ljudima je strah, boje se vratiti u svoje domove, navodi jedna od psihologinja koje su na terenu. Brojne su zgrade popucale i pitanje je koliko će izdržati dok se i one ne sruše. Srećom, vrijeme je u Draču sunčano i toplo pa je olakšana potraga, ali i boravak ljudi u šatorima. Još uvijek se ne zna točan broj ljudi za kojima se traga.

Iz hrvatskog se veleposlanstva doznaje da Hrvatska šalje pomoć u šatorima. Obitelji s Kosova uputile su poziv i ponudile smještaj dijelu stanovnika Drača.

Potraga za preživjelima trajala cijelu noć

Brojni spasioci cijelu noć su na terenu tragali za preživjelima, a nastavljeno je to i u srijedu. Do sada je spašeno pedesetak ljudi. Ne zna se koliko je ljudi još ostalo pod ruševinama. Tlo na pogođenom području podrhtava i dalje, no podrhtavanje je slabije od onoga u utorak. U potresu je poginulo 27, a ozlijeđeno je više od 650 osoba. Tisuće građana spavale su na ulicama, u automobilima i podignutim šatorima, u strahu od novih urušavanja oštećenih stambenih objekata.

Najjači potres u Albaniji posljednjih desetljeća srušio je brojne zgrade i zatrpao pod njima stanovnike, a uslijedilo je još 250 potresa zbog kojih su brojni Albanci pobjegli iz domova na ulice. Italija, Francuska, Rumunjska, Turska, Grčka, Hrvatska, Crna Gora, Kosovo i Srbija poslale su 200 specijaliziranih vojnika, alate i timove pasa tragača kako bi pomogli u akcijama spašavanja.