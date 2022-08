Iščekivanje novih pametnih uređaja uvijek donosi veliko uzbuđenje za one prave tech entuzijaste, ali i za cjelokupnu populaciju.

S obzirom da je svijet tehnologije i inovacija najdinamičniji sektor u globalnoj industriji, dolazak novih uređaja vrlo je česta pojava. Naime, u IT industriji se sa svakim novim „lansiranjem“ uređaja na tržište pomiču granice u pogledu tehnoloških inovacija, a upravo jedan veliki korak ostvarila je i tvrtka Samsung. Samsung je nedavno obogatio svoj portfelj proizvoda predstavljanjem najnovije Galaxy Z serije, točnije pametnih telefona Galaxy Z Flip4 i Z Fold4 koji sa sobom donose jedinstven preklopni dizajn, čvršći mehanizam rasklapanja, nove opcije kamere, ali i brojne druge mogućnosti.



Galaxy Z Flip4 – kompaktan i impresivan

Personalizacija uređaja postala je glavna „zvijezda vodilja“ u IT svijetu, a upravo ovim koracima je krenuo i Galaxy Z Flip4 pametni telefon. Riječ je o uređaju koji se najviše ističe po svome hardveru i inovativnom mehanizmu preklapanja te donosi vrlo praktičan i kompaktan dizajn. Opremljen Dynamic AMOLED 2X glavnim zaslonom od 6,7-inča, dok vanjski zaslon ima svega 1,9-inča uz nove mogućnosti za korisnike. Naime, Cover Screen vanjski zaslon na Galaxy Z Flip4 pametnom telefonu omogućava nove opcije interaktivnosti – od poziva, poruka, snimanja, upravljanja osnovnim postavkama uređaja pa sve do potpune personalizacije tema, pozadina i widgeta. Kućište uređaja dodatno krase prednja i zadnja dvostruka kamera s kojim dolazi i revolucionarna FlexCam značajka za snimanje videozapisa, selfija ili drugog sadržaja pod kutovima između 75° i 115°. Također, Galaxy Z Flip4 ima i pojačanu bateriju od 3,700 mAh uz podršku za super brzo punjenje pa se uređaj u samo 30 minuta može napuniti do 50% čime osigurava bezbrižno korištenje.

PR (Foto: PR)

Galaxy Z Fold4 – nikad moćnija multitasking zvijer

Za korisnike koji više vole veće zaslone odnosno pametne telefone s kojim mogu zamijeniti tablet pa čak i računalo, Galaxy Z Fold4 prava je tech poslastica. Uređaj, poznatiji i kao multitasking zvijer, nastavio je pratiti dobre korijene svog prethodnika. Galaxy Z Fold4 je preklopni pametni telefon kojeg pokreće snažni Snapdragon® 8+ Gen 1 čipset uz veliki Dynamic AMOLED 2X zaslon od 7,6-inča i brzinom osvježavanja od 120Hz zbog kojeg će prikazani sadržaj biti još impresivniji. Rezultat ovih tehnoloških specifikacija je unaprijeđena funkcionalnost, produktivnost i odlične opcije za multitasking. Isto tako, sadrži podršku za S Pen olovku, poznatu Multi Active Window značajku s boljim pokretima povlačenja te novi, pregledniji Taskbar koji omogućava jednostavan pristup različitim aplikacijama korisnika. Kamere na Galaxy Z Fold4 su također dobile svoju nadogradnju uz širokokutnu leću od 50MP, 30x Space Zoom leću te različitim načinima rada poput Capture View Mode, Dual Preview i Rear Cam Selfie. Poboljšani OIS i VDIS uglađuju videozapise, dok značajka Super Night Solution ograničava šum – sve za zadivljujuće isječke snimljene pri slabom osvjetljenju.

PR (Foto: PR)

PR (Foto: Profimedia)

Watch5 serija i Buds2 Pro – uređaji koji savršeno nadopunjuju ekosustav

Iako su Galaxy Z Flip4 i Z Fold4 pametni telefoni na tronu novog Samsung ekosustava, novitet su i Galaxy Watch5 serija pametnih satova te Buds2 Pro bežične slušalice. Samsung je razvojem Galaxy Watch5 i Watch5 Pro pametnih satova fokus stavio na bolje razumijevanje potreba korisnika po pitanju zdravlja. Sadrže posebni BioActive senzor koji uz pomoću jednog čipa upravlja s tri senzora te tako mjeri optičku brzinu otkucaja srca, električni signal srca i analizu bioelektrične impedancije. Osim toga, obogaćuje sve fizičke aktivnosti, pomaže u održavanju kvalitetnog ritma spavanja putem Sleep Scores značajke i osigurava duže vrijeme korištenja uređaja zbog povećane baterije na oba modela.

S druge strane, Galaxy Buds2 Pro slušalice predstavljaju do sada najudobniji dizajn bez straha od okretanja i ispadanja, dok se za kvalitetu zvuka brine Hi-Fi 24Bit Audio značajka koja će unaprijediti korisničko iskustvo zajedno s Active Noise Cancellation opcijom za uklanjanje vanjske buke.

Prednaručite odmah!

PR (Foto: PR)

U posebnom promotivnom razdoblju za prednarudžbu Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 pametne telefone, korisnici su u prilici iskoristiti poseban paket pogodnosti gdje ostvaruju popust u iznosu od 1.500 HRK za Galaxy Z Fold4 Ili 1.000 HRK za Galaxy Z Flip4 uz dodatnu mogućnost otkupa starog uređaja. Također, korisnici koji prednaruče Galaxy Z Flip4 ili Galaxy Z Fold4 ostvaruju mogućnost besplatne zaštite zaslona na jednu štetu unutar prve godine od kupnje . Promocija traje od 10.08.2022. do 25.08.2022. Više informacija o prednarudžbi možete pronaći na linku.