Zoran Milanović i Andrej Plenković razgovarat će već ovaj petak 23. svibnja. Sjednica Vijeća za obranu bit će u Uredu predsjednika. Ćlanovima vijeća već su odaslani pozivi za sjednicu.

Državni i vojni vrh mora razgovarati o ključnim vojnim i obrambenim dokumentima koje je vlada poslala prije više od mjesec dana na Pantovčak. Zoran Milanović uz to želi razgovarati i o obaveznom vojnom roku, koji je još na čekanju jer ne postoje zakonska rješenja, pa je i povratak ročne vojske u vojarne na čekanju. Pretpostavlja se da bi to moglo biti rješeno do kraja ili početka iduće godine.

No, nisu to jedini problemi koji čekaju na rješenje. Tu je pitanje praznih i važnih veleposlaničkih mjesta. I oko toga se moraju dogovoriti, pa neće samo vojne teme biti na dnevnom redu.

Zoran Milanović i Andrej Plenković sada su u puno mirnijim odnosima. Nakon godina međusobnih vrijeđanja, različitih stavova i trzavica, stali su na loptu. Kažu da je vrijeme takvo da iziskuje suradnju.

Posljednje ovakva sjednica bila je prije četiri godine.