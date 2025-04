Samsung Galaxy za besprijekorno povezano iskustvo

Maksimalna produktivnost

Svaki radni dan donosi niz izazova – od sastanaka i e-mailova do neprekidnog multitaskinga. Galaxy Z Fold6, sa svojim velikim preklopnim zaslonom, omogućuje istovremeni rad na više aplikacija, pružajući učinkovitost na dosad neviđenoj razini. S Pen olovka dodatno poboljšava produktivnost, omogućujući lako zapisivanje bilješki i crtanje ideja u hodu. Note Assist pretvara rukopis u strukturirane dokumente, dok AI alati poput Circle to Search with Google olakšavaju pretragu bez ometanja tijeka rada.

Osim toga, Galaxy Watch Ultra nadopunjuje ovu priču pametnim obavijestima o pozivima, e-mailovima i sastancima, eliminirajući potrebu za stalnim provjeravanjem telefona. Quick Button omogućuje brzo pokretanje omiljenih aplikacija, čime se dodatno pojednostavljuje radna svakodnevica.

Tehnologija koja brine o dobrobiti

Održavanje ravnoteže između posla i zdravog načina života nikada nije bilo jednostavnije. Galaxy Watch Ultra nije samo elegantan dodatak, već i moćan alat za praćenje kondicije i zdravlja. Prilagodljive fitness značajke analiziraju parametre tijela i prilagođavaju treninge individualnim ciljevima korisnika. Zahvaljujući personaliziranoj zoni otkucaja srca i naprednoj analizi sna, korisnici mogu optimizirati svoj odmor i poboljšati energetske razine tijekom dana.

Osim toga, sat prati razinu stresa i podsjeća korisnike kada je vrijeme za kratku pauzu ili opuštanje. U kombinaciji s Galaxy Buds3 Pro slušalicama, koje nude vrhunsku kvalitetu zvuka uz Active Noise Cancellation (ANC) tehnologiju, korisnici mogu uživati u motivirajućoj glazbi tijekom treninga bez ometajućih zvukova iz okoline.

Najbolja zabava u svakom trenutku

Nakon napornog dana, trenutci opuštanja postaju dragocjeni. Galaxy Buds3 Pro osiguravaju kristalno čist zvuk uz inteligentnu prilagodbu glasnoće prema okruženju, omogućujući potpuno uranjanje u omiljenu glazbu ili podcast. ANC značajka omogućuje filtriranje buke u užurbanim okruženjima, dok besprijekorna povezanost s ostalim Galaxy uređajima omogućuje nesmetanu reprodukciju sadržaja. Za ljubitelje multimedije, Galaxy Z Fold6 pruža kinematografski doživljaj zahvaljujući svom velikom i živopisnom zaslonu, dok Buds3 Pro osiguravaju zvuk visoke rezolucije, čineći svaku scenu još impresivnijom.

Ekosustav koji poboljšava život

Bilo da ste poslovni profesionalac koji želi maksimalnu organizaciju, sportaš koji prati svoje performanse ili jednostavno ljubitelj vrhunske tehnologije, ovaj trio uređaja donosi sve što vam treba u jednom ekosustavu. Integrirana povezanost između Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch Ultra i Buds3 Pro omogućuje besprijekorno korisničko iskustvo, prilagođeno modernom načinu života.

Galaxy promocija

U tijeku je i posebna Galaxy promocija koja traje do 4. svibnja 2025. ili do isteka zaliha. Kupci koji kupe Galaxy A36 ili A56 dobit će adapter za napajanje od 45 W. Oni koji se odluče za Galaxy S24, S24 FE, Z Flip6 ili S25 dobit će adapter za napajanje od 45 W i Galaxy Buds3 bežične slušalice. U međuvremenu, svi koji kupe Galaxy S25+, S25 Ultra ili Z Fold6 dobit će adapter za napajanje od 45 W, Galaxy Buds3 slušalice, kao i tablet Galaxy Tab A9 LTE.

