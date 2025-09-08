Proslavljen Dan rumunjskog jezika u Zagrebu uz humor i ilustracije Adriana Serghiea

Kako izgleda kad poslovice progovore kroz crtež, a humor postane most između jezika i kultura? Odgovor su posjetitelji dobili u nedjelju, 7. rujna, u prostorijama Udruge Rumunja u Hrvatskoj u Zagrebu, gdje je povodom Dana rumunjskog jezika gostovao poznati rumunjski ilustrator Adrian Serghie, autor projekta Ilustrirani rumunjski izrazi.

Ilustracije koje pričaju priče

Događaj je i ove godine okupio brojne ljubitelje rumunjske kulture, od djece i mladih do predstavnika institucija i kulturnih udruga, kojima je Serghie kroz svoje duhovite i kreativne ilustracije približio bogatstvo rumunjskih poslovica, fraza i jezika. Posjetitelji su kroz interaktivnu radionicu imali priliku iskušati vlastite crtačke vještine i kreirati zabavne ilustracije pod Serghieevim vodstvom.

Pr (Foto: PR)

Adrian Serghie crta od svoje sedme godine, a humor i igre riječima imao je od malih nogu. Inspiraciju je pronalazio u obitelji, majka, otac i braća također su se igrali riječima i šalama, često sarkastično. Njegove prve crtačke uspomene vezane su uz pokušaje imitacije starih motiva s bakine stolnjake, a kasnije je crtao sve što mu je privuklo pažnju – iz novina, časopisa i televizije. Poznat je po projektima poput Desenaton i Crteži prema tvojoj fotografiji, kroz svoje radove spaja humor i jezik, otkrivajući skrivenu mudrost i duhovitost rumunjskih izraza. Od rane dobi fascinirali su ga stripovi i humoristički crteži, a kroz godine je razvio svoj prepoznatljiv stil, spajajući jezik, humor i vizualnu priču.

Pr (Foto: PR)

Okupljanje zajednice i podrška institucija

Program je započeo uvodnim govorima predsjednice Udruge Rumunja u Hrvatskoj, Aline Dobrescu, i predstavnika Veleposlanstva, gospodina Calina Camarasana, opunomoćenog ministra, koji su istaknuli važnost očuvanja jezika i kulturne baštine te povezivanja rumunjske zajednice u Hrvatskoj s njezinim korijenima.

„Dan rumunjskog jezika prilika je da se podsjetimo koliko je jezik simbol identiteta i veze s našim korijenima. Drago nam je što smo ove godine mogli ugostiti Adriana Serghiea i zajedno s njim približiti naš jezik i kulturu svima koji su došli “, izjavila je Alina Dobrescu.

Pr (Foto: PR)

Događanje je održano uz podršku Veleposlanstva Rumunjske u Republici Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine i brojnih partnera udruge.

Jezik kao most kulture

Proslava je podsjetila na jedinstveno bogatstvo rumunjskog jezika – jedinog romanskog jezika u istočnoj Europi, starog više od 1700 godina, s više od 170.000 riječi. Rumunjski jezik, uvršten u UNESCO-vu nematerijalnu svjetsku baštinu kroz dvije neprevodive riječi dor i doină. „Dor“ i „doină“ izražavaju emocĳe toliko specifične rumunjskoj kulturi da bi njihovo prevođenje na druge jezike bilo lažno. One su ujedno i najbogatĳe imenice u rumunjskom jeziku.

Događaj je uspješno povezao umjetnost, jezik i tradiciju, a posjetitelji su uživali u kreativnoj i edukativnoj atmosferi te dodatno učvrstili veze unutar rumunjske zajednice u Hrvatskoj.

Pr (Foto: PR)