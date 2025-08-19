Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Problem s kojim se bori cijeli svijet, pogađa i Hrvatsku

Piše OGLAS, 19. kolovoza 2025. @ 11:36 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Edukacija je ključ – pridružite se treninzima koje je do sada pohađalo više od 1.000 polaznika
Najčitanije
  1. Otok Ošljak
    Potjerali turiste

    Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
  2. Ilustracija
    u Dalmaciji

    Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
  3. Turisti
    Špica sezone

    Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Problem s kojim se bori cijeli svijet, pogađa i Hrvatsku
Oglas
Problem s kojim se bori cijeli svijet, pogađa i Hrvatsku
Trojica maloljetnika pretukla jednog maloljetnika: Zadobio teške ozlijede
U bolnici je
Maloljetnici pretukli dječaka zbog djevojke: Završio s teškim ozljedama
Požar u stambenoj zgradi u Rovinju, stanari evakuirani
požar u višekatnici
VIDEO Gori zgrada u Rovinju! Stanari evakuirani, sve službe na terenu
Nesreća na istoku Hrvatske: Pijan sletio s ceste i srušio rasvjetni stup, teško je ozlijeđen
Završio u bolnici
Nesreća na istoku Hrvatske: Pijan sletio s ceste i srušio rasvjetni stup, teško je ozlijeđen
Medvedev: Ratnohuškačka 'koalicija voljnih' nije uspjela nadmudriti Trumpa
Nakon povijesnog sastanka
Medvedev: "Ratnohuškačka koalicija nije uspjela nadmudriti Trumpa. Pitanje je što će Zelenski svirati..."
Uragan Erin ponovno je ojačao i prijeti stvaranjem opasnih vremenskih uvjeta duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država
uragan erin
Objavljene snimke oka razorne oluje: U tijeku su evakuacije, evo gdje se očekuju najjači udari
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan..."
Špica sezone
Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"
Novi prosvjedi u Srbiji; zapadni mediji pišu da Vučiću "kod kuće ponestaje puta"
Svjetski mediji
Ključa u susjedstvu: "Beograd je kao Kijev 2014. Vučiću sada preostaju samo dva izbora"
Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa jednim potezom: "To je najbolje što imam"
bizarnost važnija od ljudskih života
Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa: "To je najbolje što imam"
Američkog turista na Bahamima je napao morski pas
napad pod vodom
Odmor iz snova u poznatom turističkom odredištu pretvorio se u horor: Muškarca napao morski pas
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan..."
Špica sezone
Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"
show
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
Tereza Kesovija posvetila objavu na Instagramu Gabi Novak
''moj anđeo''
Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
zabava
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
sport
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Adrian Šemper izveo senzaciju u Italiji: Obranio četiri penala u jednoj utakmici
Ocjena 9,8
Hrvatski vratar izveo senzaciju u Kupu, Talijani u transu: "Ovo je nogometno čudo..."
Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
genije!
VIDEO Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
tv
Zlatni kavez: Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
ZLATNI KAVEZ
Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
DALEKI GRAD
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
Super popusti
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
novac
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
lifestyle
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Eva Longoria u minimalističkom bikiniju s tanga-gaćicama
MINIMALISTIČKI MODEL
Eva Longoria Baston: Bikini s tanga-gaćicama koji slavi svu ljepotu ženskog tijela
sve
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene