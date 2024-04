Prijateljstvo koje traje duže od desetljeća rezultiralo je suvremenijim uvjetima za male pacijente Klaićeve bolnice

Slabovidnost je, prema podacima HZJZ-a, najčešće oštećenje vida u djece, a onda i vodeći uzrok sljepoće na jednom oku. Zabrinjavajuće je to što, ako se slabovidnost ne liječi u ranom razdoblju djetetova života, slabovidno oko više nikad neće vratiti dobar vid. Treba uzeti u obzir i činjenicu, ako se ne reagira na vrijeme, da oko može postati i funkcionalno slijepo jer je nakon sedme godine života razvoj vidnog dijela mozga najvećim dijelom završen. Veliku ulogu u poteškoćama s vidom kod djece ima i njihova izloženost digitalnim medijima od najranije dobi, radi čega je dodatno povećan broj djece s razvojem kratkovidnosti, posebice u školskoj dobi.

Zato su vrlo bitni pravodobni oftalmološki pregledi kojima u prilog ne ide činjenica da na pregled oftalmologa svake godine čeka više od 2000 djece te da čekanje traje duže od 250 dana. Upravo radi toga dugogodišnja suradnja McDonald'sa i Klaićeve bolnice prilika je da se pažnja javnosti skrene na spomenutu problematiku i pokušaj pronalaska rješenja ovog društveno važnog pitanja.

Kako bi poboljšao uvjete smještaja malih pacijenata i njihovih roditelja tijekom bolničkog liječenja, McDonald's je donacijom vrijednom većom od 30.000 eura, obnovio prostore Poliklinike za oftalmologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb čime se nastavlja ovo prijateljstvo koje traje duže od desetljeća.

U sklopu projekta koji je pokrenut 2021., a realiziran 2023. godine, osim što su uređene sobe za mališane, preuređene čekaonice, nabavljena je i nova, suvremena oftalmološka i medicinska opremu čime je djeci i roditeljima ondje omogućen ugodniji boravak i oporavak. Naime, Odjel za oftalmologiju nije bio obnovljen nakon potresa i premda je bio siguran za korištenje, djeca su se u njemu osjećala nelagodno, a oprema je bila zastarjela i otežavala rad.

„Boravak u novo obnovljenim prostorima koji je izgledom umirujući i zanimljiv djeci značajno umanjuje stres koji je uvijek prisutan kod odlaska na pregled. Udobnost i ugodnost bolničkog interijera odražava se i na raspoloženju zaposlenika što se posljedično reflektira i na odnos zaposlenika, kao i bolesnika“ izjavila je dr. Neda Striber, specijalistica oftalmologije i subspecijalistica dječje oftalmologije i strabologije, koja dodaje kako je u Hrvatskoj ukupno 20 dječjih oftalmologa, a od toga je četvero zaposleno u Klaićevoj bolnici.

PR (Foto: PR)

„Partnerstvo, rekao bih prijateljstvo Klinike za dječje bolesti Zagreb i tvrtke McDonald's traje već 13 godina i uvjeren sam da će se nastaviti te da ćemo zajednički realizirati niz novih projekata. Upravo nam ovakvi programi i inicijative pomažu da kontinuirano dižemo standarde liječenja, ali i uvjete boravka u bolnici. Veseli me spoznaja da iz godine u godinu rastu donacije i humanitarne aktivnosti usmjerene prema dječjoj bolnici. Izraz je to visoke društvene odgovornosti, posebice kada je u pitanju osjetljiva skupina, djeca kojoj je potrebno liječenje ili medicinska pomoć. Iznimno smo sretni i što imamo dugogodišnju, uspješnu suradnju s McDonald'som na nekoliko projekata koji su doprinijeli poboljšanju kvalitete bolnice. Dobar je to primjer senzibilizacije društva i ulaganja koja doprinose na više razina poboljšanju zdravlja djece“ izjavio je Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb koji ističe i kako današnja medicina, osobito oftalmologija zahtijeva korištenje nove tehnologije u svrhu preciznije, bolje i brže dijagnostike bolesti i stanja oka. Naime, nova oprema u Klaićevoj bolnici osigurala je upravo to - točniju i bržu dijagnostiku strabizma kod djece.

Uz ovu hvalevrijednu inicijativu, važno je spomenuti kako je McDonald's i prethodnih godina kroz niz donacija uredio i Odjel kirurgije glave i vrata te Odjel pedijatrije u sklopu Klaićeve bolnice u kojima se sada nalazi šest McDonald’s soba.

PR (Foto: PR)

Za mališane su, dosad, nabavljeni i najmoderniji bolesnički kreveti, ormarići te udobne stolice za roditelje, preuređene su čekaonice, čime je oplemenjivanjem cjelokupnog interijera soba i odjela osigurano poboljšanje uvjeta smještaja malih pacijenata i boravka roditelja tijekom hospitalizacije. Liječnicima je istovremeno osigurana moderna oprema, tehnologija koja im značajno olakšava posao i ubrzava dijagnostika, a u tom smjeru ovim partnerstvom namjeravaju nastaviti i dalje.