Predsjednički kandidat Zoran Milanović održao je danas predizborni skup u Bjelovaru.

Zoran Milanović obratio se danas u Bjelovaru biračima te poslao posebnu poruku onima koji će u vrijeme održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora biti na skijanju, a kojih bi, po nekim procjenama, moglo biti oko 70 tisuća.

"Skijaši i skijašice, ja znam koliko vam je teško, ja volim skijati. Ove godine nisam skijao uopće, prema tome molim vas jedan dan mi poklonite da se ne bi idućih pet godina svi nasanjkali", kazao je Milanović.

Komentirao je i autobuse koje navodno HDZ organizira u BiH.

"Dok je glasanje tajno, tajno je. Neka voze ljude autobusima. Barem ih tretiraju kao ljude, a ne kao kupus, inače mnoge ljude HDZ-ovci tretiraju kao kupus. Nemam ništa protiv BiH i Hrvata u BiH, ako me se sjete sjete, ako ne..", rekao je.

"Predsjednica kaže da je nakon pet godina otkrila korupciju u SOA-i, pa nije SOA, nego VSOA, njezine gafove, i to ozbiljne gafove. To nisu lapsusi povezani s nesvjesnim, ona priča ozbiljne i opasne stvari i to je jedno vrijeme uveseljavalo ljude, ali sada postaje opasno, ne može se to tako raditi.

A gospodin Brkić i ostali pozicioniraju se za bitku u HDZ-u koja već traje i koja će biti najkrvavija politička bitka. To je borba za resurse, novac, utjecaj, represivni aparat, i tu ću im ja stajati na putu kad budem predsjednik. Neću to tretirati kao ćaćinu imovinu nego kao javno dobro", komentirao je Milanović.

