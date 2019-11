Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović u subotu je u Virovitičko-podravskoj županiji rekao kako su mu se građani požalili da se osjećaju loše i drugorazredno te ocijenio da se tako osjećaju i prosvjetni radnici, ali da štrajk prosvjetara ne želi koristiti kao što je to HDZ radio sa šatorašima.

"S njima se ne želim hijenski slizavati, kao što je to HDZ radio sa šatorašima prije pet godina jer je to nepošteno i nije ljudski. Možda i meni neke stvari zamjeraju, ali ovakav prekid nastave kakvog nije bilo od Drugog svjetskog rata nema veze s mojom Vladom.

Kad danas slušam kako me HDZ optužuje za stanje u školstvu, onda mi je, koliko god žalim jer sustav pati i djeca ne idu školu, pomalo i dobro jer ljude vide s kakvim manipulatorima i širiteljima neistina imaju posla“, rekao je Milanović u Virovitici.

Ocijenio je i kako predsjednica Kolinda Grabar Kitarović bježi od kampanje te ustvrdio kako je to očekivano i da će to raditi do kraja. "Nije čudo da uporno mene optužuje za štrajk prosvjetara jer ona se slizala s Vladom Andreja Plenkovića. Njih dvoje su izašli iz iste kabanice, oni su tijesto i kvasac HDZ-a formirani pod vodstvom Ive Sanadera koji je ostavio spaljenu zemlju i financijski kaos koji smo mi spašavali“, rekao je Milanović.

Govoreći o svom izbornom programu rekao je kako slogan 'normalna Hrvatska' znači iskorjenjivanje mentalnog i fiskalnog nasilja. "Hrvatska je izložena bezočnom lopovluku, a najbolji primjer je ovdje u Virovitici gdje je iz gradskog proračuna nestalo 17 milijuna kuna, a ne znamo kako je nestalo. To je policija trebalo odavno istražiti, a još nije. Ne znam što rade pola godine, očiti nekoga štite“, ustvrdio je Milanović.

Milanović je u Virovitičko-podravskoj županiji posjetio Viroviticu, Slatinu i Pitomaču gdje je razgovarao i družio se s građanima. (Hina)