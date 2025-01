Tomislav Šuta, predsjednik HDZ-a Split, njihov gradski vijećnik te kandidat za gradonačelnika Splita čestitao je Zoranu Milanoviću na pobjedi.

"Jasno je da gospodin Milanović nije predsjednik za kojeg osobno želim da nas predstavlja u svijetu, ali u potpunosti poštujem izbor hrvatskih građana i čestitam pobjedniku. Nama, koji zagovaramo prijeko potrebnu promjenu u Splitu, u potpunosti je jasno što trebamo učiniti kako bismo to i ostvarili", kratko je kazao Šuta za Dalmaciju danas.

Dodajmo kako Šuta nije jedini iz redova HDZ-a koji je čestitao Milanoviću. Učinio je to i HDZ-ov načelnik Klisa, Jakov Vetma, no to se nije svidjelo stranačkom šefu Andreju Plenkoviću.

"To su neki ljudi s lokalne razine koji baš ne prate što se događa. Poznajem Vetmu, ne znam što je mislio kada je to rekao. Ne znam što mu je bilo na pameti. Poruka je svim dužnosnicima neka prate koji je stav stranke prije nego nešto kažu", komentirao je Plenković.

Pročitajte i ovo Izborna iznenađenja HDZ-ova utvrda rekla 'da' Milanoviću: "Ne volim kad netko ima monopol, taj kandidat je smiješan"

Pročitajte i ovo Poslao poruku Šef NATO-a oštro poručio Europi: "Ako se to ne promijeni, počnite učiti ruski ili selite na Novi Zeland"