U utorak je N1 televizija ugostila predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. Milanović se osvrnuo na aktualnu predsjedničku kampanju u kojoj nema debata rekavši da ju nema smisla voditi bez aktualne predsjednice.

Milanović je prozvao televizije jer smatra da je besmisleno nuditi debatu sat vremena prije izborne šutnje koja počinje 20. prosinca.



"Očekivano je da predsjednica ne može prisustvovati debati zbog obaveza u kampanji. 20. prosinca vjerojatno nitko više nema obaveza, a ja debatu nudim već pola godine", rekao je Milanović.



Prepiranja između Grabar-Kitarović, Plenkovića i njega je komentirao kao sukob između dva HDZ-a.



"Moj cilj je osloboditi zemlju od jarma HDZ-a bar na pet godina", istaknuo je Milanović.



Milanović je također komentirao izjavu premijera Plenkovića o tome kako je glas za Škoru jednak glasu za njega. Rekao je da je to politička borba u kojoj se on obračunava s aktualnim načinom vođenja HDZ-a, lopovlukom te licemjerjem, donosi 24 sata..



Milanović napada Miroslava Škoru tvrdeći da je Škoro, kao HDZ-ovac, imao velike koristi u životu.



U emisiji se Milanović osvrnuo na Škorinu izjavu kako on ne bi zaposlio ni Milanovića ni Grabar-Kitarović: "Siguran sam da bi i Plenkovića i Grabar-Kitarović mnogi ljudi zaposlili jer su školovaniji od Škore."



Rekao je Milanović još kako misli da bi Franju Tuđmana danas izbacili iz HDZ-a.



"Već sam se zalagao da se Markov trg nazove po Tuđmanu, ali su u međuvremenu skinuli Trg maršala Tita. Tuđman lagano odlazi u povijest. Na njegovom sprovodu nije bio nitko osim kasnijih autokrata i diktatora. Bilo mi je žao što nitko nije bio. Nisam likovao, bio sam diplomat, za razliku od Kitarović i ostalih", rekao je Milanović na pitanje voditelja o mišljenju o predsjedniku Tuđmanu.