Uoči zatvaranja birališta poznate javne osobe komentirale su zašto je važno izaći na birališta i glasati te zašto je važna i funkcija predsjednika.

Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus o predsjedničkim izborima porazgovarala je s trima poznatim domaćim osobama, Borisom Jokićem, Matijom Vuicom te Anjom Šovagović Despot.

Boris Jokić komentirao je važnost uloge predsjednika države u političkom životu u Hrvatskoj. Istaknuo je i brojne manjkavosti minule kampanje za predsjedničke izbore.

"Neki bi rekli da je funkcija predjednika važna kao tabletić na stolu, no osobno mislim da je ona ipak važna, i to ne samo zbog ustavnih ovlasti koje predsjednik ili predsjednica ima, u vanjskoj politici ili u slučaju rata. Funkcija predsjednika važna je u zemlji i izvan zemlje. Nažalost, hrvatski predsjednici dosad, a ni predsjednica, nisu iskoristili ono čemu bi trebali služiti, a to je govoriti o temama i nametati neke teme koje u Hrvatskoj nisu prisutne. To su prije svega teme vezane za sadašnjost, a još više za budućnost. Niste čuli niti jednu riječ o tome što oni misle o klimatskim promjenama, kakav je njihov stav o situaciji u Iranu, niste čuli čak ništa ni o požarima u Australiji, ali niste čuli ništa ni o tome kakav je utjecaj digitalne tehnologije na vrijednost rada, što će to značiti za sve ljude. Nisu se založili za mlade, ljude s poteškoćama... Samo hoću reći, to je važna funkcija i može biti još važnija za ovo društvo", rekao je Jokić.

Matija Vuica pojasnila je zašto je važno izaći na birališta i iskoristiti svoje građansko pravo.

"Važno je dati glas jer ćemo moći kasnije mirne duše komentirati, debatirati, kritizirati sve ono što se dogodi, a često se dogodi puno obećanja, a da se malo toga ostvari. Svi oni koji ne izađu na birališta bit će poput onih koji su izvjesne godine prije rata otišli izvan Hrvatske pa su se poslije vratili, kad je nastao potpuni mir, pa su nam počeli debatirati kako bi Hrvatska trebala izgledati", rekla je Vuica.

Za Anju Šovagović Despot bitno je imati izbor.

"Mislim da je najvažnije imati mogućnost izbora. Dosta je važno imati mogućnost da se ne izađe na izbore, a isto tako je važno imati mogućnost napisati na listiću ono što nekoga ili neku muči. Bitno je birati predsjednika Hrvatske. Mnogi od nas živjeli su u zemlji koja je imala doživotnog i nismo imali nikakvu mogućnost izbora", smatra Šovagović Despot.