Potencijalni predsjednički kandidati imaju rok do ponoći za dostavljanje kandidatura Državnom izbornom povjerenstvu. Do sada je to učinilo devet kandidata, a svoj dolazak do ponoći su najavili još Ivan Pernar i Dalija Orešković.

Nakon što kandidati dostave najmanje 10.000 potpisa, u DIP-u će se ti potpisi provjeriti. Dva dana kasnije DIP će objaviti tko su službeno kandidati u utrci za Pantovčak.

U ponoć istječe rok za predaju potpisa podrške birača, evo tko ih je sve dosad predao DIP-u i koliko su skupili

Potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić kazala je za Dnevnik Nove TV kako je vrlo izvjesno da će oni koji su do sada već predali potpise biti kandidati i istaknula da će to DIP još potvrditi na svojoj sjednici.

Fabijančić-Križanić objasnila je da građani biračke popise mogu provjeriti do 11. prosinca. To će se moći učiniti i putem sustava e-građani te elektroničkom poštom. ''Bilo bi dobro da provjere jesu li u registru birača. Možda su mijenjali neke podatke, pa da nemaju probleme pri glasanju'', savjetuje potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva.

Predsjednički kandidati u kampanji mogu potrošiti osam milijuna kuna. Vesna Fabijančić-Križanić kaže da će onim kandidatima koji premaše taj iznos biti umanjena naknada za troškove izborne promidžbe. Dodaje da se u tom slučaju neće podnositi kaznena prijava, ali da će kandidati dobiti prekršaj.

Je li moguće ne potrošiti ni kune?

DIP-ova potpredsjednica dodaje da sedam dana prije izbora podnosi izvješće koje će građanima pokazati tko su donatori predsjedničkim kandidatima. ''Smatramo da je sedam dana dovoljno da se građani upoznaju s tim dijelom kandidature. Javnost će vidjeti i tko su donatori i koji su iznosi'', kazala je Fabijančić-Križanić.

Na pitanje je li moguće da kandidat ne potroši ni kune, Vesna Fabijančić-Križanić kaže – sve je moguće. ''A je li to istina ćemo utvrditi nakon nadzora'', poručuje potpredsjednica DIP-a.

