Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, bio je gost Dnevnika Nove TV. Dotaknuo se i kampanje za predsjedničke izbore.

Gost u studiju Dnevnika Nove TV bio je predsjednik HDZ-a Milijan Brkić. Kako je rekao, njega ne zabrinjavaju rezultati istraživanja uoči predsjedničkih izbora prema kojima je Zoran Milanović s 24,3 posto podrške birača došao na prvo mjesto ispred Kolinde Grabar-Kitarović koja ima 24,2 posto podrške.

"Sjetimo se prije pet godina, kakva je situacija bila s bivšim predsjednikom, kada je par dana prije prvog kruga izbora bivši predsjednik imao 43 posto, a aktualna predsjednica i kandidatkinja HDZ-a imala je 28 posto. Dakle razlika je bila 15 posto po anketama i na kraju znamo tko je pobijedio. Tada je bilo puno teže pobijediti", kazao je Brkić. Siguran je i uvjeren, kaže, da će sada razlika biti puno veća i da će Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti i dobiti drugi petogodišnji mandat.

Na pitanje zašto ga nismo vidjeli u kampanji sve do vrlo energičnog govora u četvrtak u Ciboni, kazao je da svaka utakmica ima određene igrače i određene uloge tih igrača. "Ja sam prije pet godina bio glavni tajnik stranke, kampanju je vodio Miro Kovač i tada sam imao operativnu ulogu", objasnio je Brkić i dodao da sada odrađuje neke druge stvari unutar stranke što se tiče kampanje. "Nisam nigdje nestao, itekako sam tu, itekako radim, aktivan sam u kampanji, bio sam uz Kolindu i bit ću tu cijelo vrijeme. Ne morate uvijek biti glavni i ne morate biti uvijek šef da bi bili bitni u određenom sustavu", pojasnio je Brkić.

Smatra da Culej nije okrenuo leđa Grabar-Kitarović

Kaže da ne bi rekao kako je Stevo Culej okrenuo leđa Predsjednici. "Stevo Culej je, ja sam tu malo možda i subjektivan. On je prvo moj prijatelj, on je moj ratni suborac, Stevo Culej je izgubio brata u Borovom Selu 1991. godine i Stevo Culej je možda razočaran nekim stvarima kao što svi imamo pravo biti razočarani. Ja sam i na skupu kazao da sve one razočarane članove HDZ-a moramo vratiti nazad u HDZ", kazao je Brkić i naveo da su neki razočarani iz nekih razloga. No, smatra da bi bilo logično kad bi Culej podržao Grabar-Kitarović. "Nažalost to nije tako. Što se tiče odnosa stranka - Stevo Culej - to će se riješiti unutar stranke. Ja inače stranačke stvari rješavam u krugu političke obitelji", dodao je.

Smatra da je kampanja Kolinde Grabar-Kitarović pobjednička. "Kolinda Grabar-Kitarović je u ovih pet godina napravila puno toga za Hrvatsku, imala je puno inicijativa koje je pokrenula i prema Vladi, da ne govorim o njenom ugledu, odnosno ugledu Hrvatske kroz nju u svijetu. Što se tiče njezine kampanje, ona je pobjednička, strukturirana je, odrađuje se po strateškom planu koji ima stožer. Prije pet godina su to odrađivali neki drugi ljudi, sad odrađuju mlađi ljudi koji su sposobniji. Mi smo tada pobijedili, a oni će sada pobijediti s još većom razlikom", kazao je Brkić i dodao da uopće ne računa na opciju kako bi mogli izgubiti izbore.

"Uvjeren sam da će Kolinda Grabar-Kitarović ponovno biti predsjednica države i da će nastaviti mandat", naveo je i ponovio ono što je rekao na skupu u četvrtak - da je dogovor otprije šest godina, kad ju je HDZ prvi put kandidirao, bio da će ona biti predsjednica dva mandata.

Uvjeren je u pobjedu

O eventualnom neuspjehu ne govori. "Uvijek postoji mogućnost, i jedna i druga. Ali ja sam uvjeren, poznajući strukturu stranke, poznajući aktivnosti stranke, poznajući kampanju i poznajući ljude koji su zaduženi za tu kampanju - siguran sam da će ta kampanja biti pobjednička i da će Kolinda nastaviti biti predsjednica", zaključio je.

Kaže kako ne razmišlja o unutarstranačkim izborima te da mu je u fokusu izborna kampanja. "Što se tiče unutarstranačkih izbora, oni će biti održani sukladno Statutu HDZ-a. Dakle, nema žurbe, sad je Božićno vrijeme, vrijeme adventa i došašća, bez ikakve panike. Ne treba nitko brinuti o HDZ-u. Mi ćemo to odraditi po procedurama", najavio je Brkić. Kazao je da se svaki član ima pravo kandidirati. "Ja se samo nadam da će svi oni koji budu imali ambicije, da će to izraziti u pravo vrijeme i na pravi način, a sad smo fokusirani na predsjedničku kampanju", dodao je.

Brkić kaže da se do sada kandidirao za određene funkcije u HDZ-u i na svim tim kandidaturama je prošao. Smatra da je realan političar. "Što je političar bez ambicije? Ja ću se kandidirati, ali itekako ću procijeniti i nastojati biti realan, na koju funkciju i na koju poziciju", najavio je.

Za svoj odnos s predsjednikom stranke Andrejem Plenkovićem kazao je kako je Plenković predsjednik stranke, predsjednik Vlade koja je najuspješnija Vlada od 2000. godine na ovamo. "Što se tiče našeg odnosa, možemo ga gledati dvostrano. Što se tiče hijerarhijski - on je predsjednik, ja sam zamjenik, a s druge strane, možemo ga gledati kroz međusobni odnos, ljudski - uvažavanja i poštivanja", objasnio je Brkić. "Postoje usponi i padovi. Što se tiče prvog izbora - to je njegov izbor. On je izbornik, on bira svoje suradnike, ali ja sam zamjenik predsjednika stranke koji je izabran na saboru stranke i kao takav obnašam one funkcije koje mi predsjednik da da odradim", zaključio je Brkić.

