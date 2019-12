IT-jevka s Grobnika koja radi od kuće žestoko je uzvratila Kolindi Grabar-Kitarović čija je izjava o poslovima za plaću od 8 tisuća eura uzburkala duhove.

Izjava kandidatkinje na predsjedničkim izborima Kolinde Grabar-Kitarović kako će Hrvati preko interneta zarađivati 8 tisuća eura, izazvala je brojne reakcije u javnosti.

Među njima je i Majda Manjgotić Paravić, IT-jevka s Grobnika koja radi od kuće. Predsjednici je poručila da prestane pomagati IT-jevcima.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

Draga Kolinda, kao osoba koja radi u IT industriji od kuće, kao zaposlena mama i ponosna Grobnišćica molim te da nam prestaneš pomagati. Posao si nalazimo i sami, u razvoj svojih kompetencija isto tako ulažemo sami, sa konkurencijom se isto tako borimo i snalazimo sami. Ne štiti nas država, ne dižemo šatore, radimo i zarađujemo kad većina Hrvata spava jer je posao u drugoj vremenskoj zoni i ne žalimo. Dapače, većina nas je sretna jer nam egzistencija ne ovisi o babama i stričevima te njuškama kakve ti inače ugošćavaš kao VIP goste na inauguraciji a u slučaju da završe u zatvoru, planiraš im nositi kolače.

Sve što nam možeš eventualno dati je da napokon počneš raditi svoj posao promičući moralne i etičke vrijednosti u skopu važne funkcije koju obnašaš i da popričaš, ne sa stranim tvrtkama i zemljama, nego sa svojim partijskim drugovima o tome da nam napokon skinete porezna opterećenja s plaće, olakšate rad s inozemstvom i da javni servisi budu servisi a ne šalteruše s FP1 spikom.

Sve ove godine pokušavam opravdati poteze, geste, govore i ostalo jer mediji znaju krivo interpretirati, ljudi su zlobni, ti si članica velike stranke s unutarnjim borbama i podmetanjima i "naša" Grobnišćica.. ALI. Pristojnost i razumijevanje imaju svoju granicu i nestaju u trenutku kada netko ovako paušalno, lakonski odmahne rukom kao da je pronaći posao na globalnom tržištu nešto što može hrvatska država urediti sa drugim državama.

Draga Kolinda, te socijalističke spike planske proizvodnje i tržišta su ti prolazile u vrijeme železne koltrine, koltrine koju si jedva čekala da skinemo. Za dobro svih nas i naše djece, preklinjem te da se skupa sa svojim drugovima i biračima vratiš u 21.stoljeće i prestaneš svima nama koji već živimo u 21. stoljeću vrijeđati zdrav razum.

Kako je DNEVNIK.hr prvi doznao, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je tijekom posjeta Izraelu u srpnju ove godine o poslovima razgovarala s tamošnjim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

On je ponudio da hrvatski IT stručnjaci dođu u Izrael na obuku, vrate se u Hrvatsku i rade za izraelske tvrtke. Izrael ima veću potražnju nego ponudu IT stručnjaka, pa nudi Hrvatima da pomognu.