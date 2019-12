Dario Juričan kampanju je uglavnom provodio u svom rodnom Zagrebu i zagovarao korupciju, a tako je bilo i u srijedu. Juričan, koji želi biti Milan Bandić, uputio je poziv građanima na Facebooku, a s onima koji su došli prošao je centrom grada i učio ih kako postati korumpiran.

Kandidat na predsjedničkim izborima Dario Juričan skupio je u srijedu građane u centru Zagreba kako bi ih naučio korupciji. Za početak im je objasnio zašto ima nogometnu loptu i što je koruptodribling. ''Ovo je lopta iz 2009. godine. Kad je Milan Bandić krenuo onda je nudio loptu i sokove od Agrokora. To je ta mitska lopta'', rekao je okupljenim građanima.

Prva postaja bio je zagrebački Advent. Obišao je kućice Denisa Mohenskog, Ivane Brkljačić i Miroslava Škore. ''Što je najvažnije u životu? Napuniti džepove. Škoro tu puni džep i boli ga kuki što je on na adventu koji je potpuno kompromitiran'', pojasnio je Juričan okupljenima.

Juričan napisao Bandiću ljubavno pismo: "Ti si sada moja misija. Ti si moj novi Ivica Todorić... Rezaču etiketa, gotovo je"

Dario Juričan za DNEVNIK.hr: ''Ja sam apgrejdani Bandić, na Pantovčak ću postaviti njegovu bistu koja će se moći pipati, a plaća će mi biti...''

Na Zrinjevcu im je objasnio kako funkcionira Županijski sud i zašto suđenja Milanu Bandiću traju tako dugo. ''Kad se približite toj zgradi, prema našim proračunima, više od 30 ljudi je izgubilo pamćenje'', rekao je.

Zadnja postaja je bila sjedište stranke Milan Bandić. ''Dobit ćeš najviše glasova'', poručila mu je jedna gospođa. Na kraju lekcije podijelio je novčanice učenicima. I svima koji su tražili. ''Srećom imam ih puno. Ljudi su pohlepni, žicaju stalno. Nanjušili su da ima para i za njih'', otkrio je predsjednički kandidat.

Juričan objavio listu svojih savjetnika: Na popisu i Škoro, Modrić, Sanader...

Njegova borba za predsjednika zapravo je borba protiv Milana Bandića. Koncentriran je na Zagreb, no obišao je i neke druge gradove. A njegova poruka došla je i do krajnjeg juga. ''Dolje kod nas u Dubrovniku ima dosta ljudi koji ga podržavaju. Mislim da je čovjek izvanredan u onome što radi. Puno ljudi vjerojatno ni ne shvaća što on radi. Međutim, mi koji shvaćamo mislimo da je on genijalac'', rekao je Dubrovčanin Elvis.

''Ja sam njegova noćna mora''

''Ljudi uvijek žele da netko radi revolucionarni posao za njih, žele bit kauč-revolucionari. Ne žele velike drastične promjene, oni se boje'', govori Juričan i kaže kako on nije revolucionar, već onaj koji će ''maznut' još više love''.

Priznaje da je od cijele kampanje umoran, ali zna da to nije kraj. ''Postoji sad tu neka ideja, sad će ovo, pa sad će kampanja završiti. 'Milan Bandić kampanja' neće nikada završiti. Dok Milan Bandić ne ode ovo ne završava. Ovo je permanentna kampanja, ja sam njegova permanentna noćna mora i želim da to zna'', poručio je Dario Juričan.

Kao zadnji potez u četvrtak ujutro objavio je pismo gradonačelniku i kampanju završio bez satire. A u dugom, kako ga je on nazvao – ljubavnom pismu, Dario Juričan nabrojao je sve što se gradonačelniku stavlja na teret, između ostalog, Agram, Bundek-fest, Čistoću, GUP, štandove, vrtiće. Poručio je gradonačelniku da je njegova priča završila, da je on njegova misija i njegov novi Ivica Todorić.

