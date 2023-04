U Zagrebu se nešto nakon 15 sati osjetio lagani potres.

Potres se u 15:05 osjetio u Zagrebu i okolici.

EMSC javlja da je epicentar bio 10 kilometara sjeverozapadno od Zagreba na dubini od jednog kilometra, jakosti 1,4 stupnja prema Richteru.

Građani su po društvenim mrežama pitali: "Jeste osjetili ovo?", "Dobro je protreslo kod mene".

Oni koji žive blizu epicentra kažu da je bilo i više od 1,4. "Bome je roknulo! Eksplozija i škripanje", "Osjetilo se dosta jako i dosta dugo trajalo".

"Ohooo malo smo se njihali 4 sekunde" i "Udar kao prasak i vibracije".

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 2 min ago (local time 15:05:55)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/MB1Z3pjc8d