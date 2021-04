Potres magnitude 2,9 po Richteru zatresao je tlo u Sloveniji.

U Sloveniji je u 13:03 zabilježen potres magnitude 2,9 po Richteru. Epicentar potresa bio je 13 kilometara sjeveroistočno od Ljubljane na dubini od 10 kilometara.

"Snažna i jaka vibracija, trajala je najmanje tri sekunde. Vrlo neugodan zvuk, poput podzemne eksplozije", "Osjetio sam kao da je netko udario u zgradu", "Snažno vodoravno pomicanje", "Osjetio sam udar iz dubine, monitori na mojem stolu su se pomjerali. Trajalo je nekoliko sekundi", "Vrlo glasno, streslo se kao da je vlak prošao kroz zgradu", neka su od iskustava građana na EMSC-u.

Nakon tog prvog potresa zabilježen je još jedan u 14:18. Magnituda drugog potresa bila je 1,1 po Richteru, a epicentar na istom mjestu.

U Nuklearnoj elektrani Krško poručuju da elektrana trenutačno ne radi jer je od 1. travnja u fazi remonta. Navode da su čuli za potres iz medija, no nije se osjetio i nema štete.

