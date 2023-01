Na Twitter profilu Euromediteranskog seizmološkog centra objavljeno je zašto im je trebalo duže nego inače da izvijeste o potresu koji je pogodio Zagreb.

Na profilu Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objašnjen je razlog zbog kojeg nisu odmah na Twitteru izvijestili o potresu koji je u subotu ujutro pogodio Zagreb, kao i središnju i sjevernu Hrvatsku.

Razgovarali smo sa šefom organizacije čije objave mnogi u Hrvatskoj sa zebnjom iščekuju: "Ako postoji netko tko tvrdi da može predvidjeti potrese - maknite se od njega"

"Kada je najnoviji potres zatresao Zagreb, mi smo oživljavali našeg Twitter bota koji je odlučio uzeti slobodan vikend! To objašnjava zakašnjelu objavu! Žao nam je zbog toga", objavljeno je na Twitteru.

To our friends and users in #Zagreb. When the latest #earthquake shook the city 40 min ago, we were just resuscitating our Twitter bot which had decided to take its week-end off! That explains the delay in our publication! Sorry about this