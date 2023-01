Euromediteranski seizmološki centar je objavio da je nakon potresa koji je pogodio Hrvatsku oboren rekord na njihovoj internetskoj stranici.

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je nakon potresa koji je u subotu ujutro pogodio Zagreb na njihovoj stranici oboren rekord.

Razgovarali smo sa šefom organizacije čije objave mnogi u Hrvatskoj sa zebnjom iščekuju: "Ako postoji netko tko tvrdi da može predvidjeti potrese - maknite se od njega"

"Vi ste ponovo oborili rekord: u prvih pet minuta od potresa skupili smo 5500 svjedočanstva! Vjerojatno bismo na temelju toga mogli vidjeti razlike gustoće naseljenosti Zagreba. Hvala vam na povjerenju i ostanite sigurni", stoji u objavi na Twitter profilu EMSC-a.

