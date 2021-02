S vlasnikom zemljišta na kojem su se pojavili rasjedi u Budaševu, Ivanom Soničkim, razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Puno poljoprivrednika je stradalo nakon razornog potresa u Banovini. Hoće li se zemlja moći obrađivati znat će se nakon analize tla. Pred njima je neizvjestan period, a Ivan Sonički kaže da svoju budućnost ipak vidi ovdje.

"Iskreno, nadamo se. Sada još ne možemo ništa znati dok čekamo detaljne analize", rekao je te dodao kako su na njegovoj njivi posijane kulutre.

"Pšenica prva dolazi, treba krenuti u prihranu, sad se to ne usudimo jer ne znamo što nas može dočekati na tim lokacijama. Nije sigurno", kaže poljoprivrednik te ističe kako će problem biti ako analiza ne bude povoljna za njih.

"Zemlje baš i nema, svi se bave poljoprivredom, svima fali zemlja, to je problem", ističe Sonički. Kaže da država jedina može pomoći poljoprivrednicima, a ako to ne učini, on ne vidi izlaz.

"To radimo godinama. To znamo raditi. Ne znam što bi sad drugo mogli ili trebali raditi", kaže Sonički.

U trenutku potresa Sonički je bio baš u polju pa se prisjetio kako je to izgledalo.

"Bilo je dosta stravično. Traktor se jako ljuljao. Nisam skužio odmah što je. Vidio sam po kablovima od dalekovoda da se njišu. Primijetio sam na 30-40 metara od stroja da nešto šušti, počela je nadirati voda, srne, zečevi sve se razbježalo po polju.

Uhvatio me strah, otišao sam kući. Putem kući, s obzirom na to da vidim zemljište s ceste, vidio sam da je površina na kojoj nije bilo vode, bila pod vodom", opisao je poljoprivrednik.

