Objavljene su satelitske snimke koje prikazuju štetu koju su u Turskoj napravili razorni potresi.

Damien Symon, stručnjak za geointeligenciju, na svojem je Twitteru objavio animaciju koja pokazuje razornost potresa koji je pogodio Tursku.

Animacija je napravljena uz pomoć satelitskih snimki kompanije Maxar, a na snimkama je zabilježena pomorska luka u gradu Iskenderunu u regiji Hatay.

This gif made from Maxar images, shows the scale of damage at Iskenderun Port after the #TurkeyEarthquake #Deprem, containers & cranes can be seen burnt, destroyed & toppled over,

an estimated US$600+ million loss



https://t.co/dfaTQzeEVP pic.twitter.com/lyNOZGvTab