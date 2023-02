Crveno-narančasti oblak koji se pojavio na nebu iznad Turske prije potresa mnogi sada tumače kao nagovještaj strašnih događaja koji će uslijediti. No, radi se o dobro poznatom fenomenu.

Neobičan crveni oblak snimljen je na nebu iznad Turske dva tjedna prije razornih potresa koji su pogodili tu zemlju i Siriju 6. veljače.

Crveno-narančasta formacija snimljena je 19. siječnja, a fotografije i snimke preplavile su društvene mreže. Neki su ga protumačili kao nagovještaj strašnih događaja koji će uslijediti i iza sebe ostaviti gotovo 40 tisuća mrtvih.

Oblak gotovo iste boje i oblika sada je snimljen na nebu iznad Argentine. Primijećen je 11. veljače iznad argentinske provincije Čubut.

U pitanju je ipak prirodni fenomen koji je znanstvenicima dobro poznat. Radi se o naizgled nepomičnim oblacima koji se formiraju poput šećerne vate.

Često se javljaju iznad planina ili bilo kakvih većih prepreka, kada se zrak pri sudaru sa stijenama za jakog vjetra uspinje i pritom hladi. Ako je vlažan, dolazi do kondenzacije i toplinske inverzije, pri čemu se stvara oblak. Taj zrak istisnut će već postojeći zrak na vrhovima, koji se potom spušta i u toj međuigri nastaje ovako nadrealan oblak.

Događa se da se ovakve formacije oblikuju čak i na manjim visinama, na preprekama koje je postavio čovjek – primjerice, iznad visokih zgrada. Jedino što ih čini "opasnima" jest to što stvaraju nestabilne uvjete i turbulencije za letove avionom.

