Četverogodišnja djevojčica Gada i njezin otac Ahmet Ayyan ponovno su se susreli nakon što su danima bili zatrpani pod ruševinama svojeg doma u južnoj Turskoj.

Prvo se čuju krici... zatim prodorni jauci... a onda se uvijek iznova čuje "tata, tata".

Četverogodišnja djevojčica Gada i njezin otac Ahmet Ayyan ponovno su se susreli nakon što su danima bili zatrpani pod ruševinama svojeg doma u južnoj Turskoj.

U trenutku strašnog potresa koji je ubio više od 45 tisuća ljudi bili su zajedno. No, Gada je spašena prva.

"Kad se počelo tresti, zgrabio sam svoju kćer i cijela moja obitelj je počela bježati", rekao je Ahmet za CNN. "Zgrada se srušila na sve nas."

Supruga i sin nisu se izvukli, poginuli su. Ahmet je slušao plač svojeg sina dok je bio pod ruševinama, a nije mu mogao pomoći. Pored njega je ležala kći, na nozi, ali nisu se mogli osloboditi.

VIDEO Spasioci tražili preživjele, a pronašli torbu: Kad su je otvorili, uslijedio je šok

Hrpe betona i šute bile su mu do vrata. Četvrti dan pod ruševinama rekao je da gubi nadu. Bio je u bolovima. Ali Gada mu nije dopustila da izgubi nadu da će biti spašen.

"Moja mi je kći uvijek iznova govorila: 'Tata ne plači. Dolaze nas spasiti''', rekao je Ahmet.

Gada je prva izvučena gotovo bez ogrebotine. Pola sata kasnije uspjeli su iskopati Ahmeta. No, ona je predana socijalnoj službi, dok je on poslan u bolnicu.

An uplifting story of the moment a Turkish father, Ahmet Ayyan, was reunited with his 4-year-old daughter, Gada who were trapped under rubble. She was rescued before him & put into care. He mounted a big search to find her as he says " she's my hero."https://t.co/tcT0QsZGuh