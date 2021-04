Potres je u noći s utorka na srijedu pogodio i okolicu Splita, a po podacima EMSC-a bio je jačine 3,2 po Richteru. Nedugo potom zabilježen je i potres na Banovini, jačine 2,4.

Nešto više od sat vremena nakon zagrebačkog potresa, u utorak tijekom noći zatreslo se tlo i u okolici Splita. Po podacima EMSC-a potres je bio jačine 3,2 po Richteru, a epicentar je bio 15 kilometara sjeveroistočno od Splita, na dubini od 40 kilometara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/7I5aBql2bB