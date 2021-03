Tlo na Banovini i dalje ne miruje. U noći na srijedu su stanovnike tog područja zatresla tri slaba potresa kod Petrinje, s epicentrom kod Stare Drenčine.

U noći na srijedu zabilježena su nova tri slaba potresa kod Petrinje.

Prvi u 3:26 magnitude 2,2 prema Richteru, zatim nešto jači, magnitude 2,4 u 4:59. U 5:02 stanovnike je probudio potres jačine 2,8 po Richteru.

Seizmolozi kažu - ovi potresi nisu ništa neočekivano. U posljednja 24 sata na tom se području dogodilo petnaestak potresa koje su stanovnici mogli osjetiti.

Stanovnici pogođenog područja kažu da stalno osjećaju podrhtavanja. O tome jesu li osjetili i ove posljednje, tijekom protekle noći, više je kazao gost Vijesti u 17, Stjepan Prašnjak.

Prašnjak je rekao da mu je kuća u fazi za rušenje pa gradi novu terasu. "Bježimo od zla u bolje. Kuća je pred rušenje. Naš novi boravak si moramo opremiti za normalan život. Radim terasu koja će nam služiti za više potreba", kazao je Prašnjak.

Prijavio štetu i čeka

Navodi da je štetu na kući i svoje potrebe prijavio nadležnima. "Sve je u fazi postupka, sve to ide jako usporeno, ide puževim korakom. Doći će i to na red. Mi smo takvi, navikli smo raditi", naveo je Prašnjak.

"Sila Boga ne moli, ali nažalost, u našem slučaju mi moramo Boga moliti i silu obuzdati da sve krene u nekom normalnom smjeru", dodao je.

O tome boji li se da će završiti kao Zagrepčani navodi kako je to neobjektivno.

"To nije u redu. To ne valja. Pitao bih samo svakog onoga tko odlučuje o sudbini tih ljudi - kakva je naša sudbina. Kad su njima dijelili sudbinu kroz ovo cjelokupno vrijeme. Godina dana je prošla. Imamo veliko suosjećanje s tim ljudima, ali i mi smo jako pogođeni", istaknuo je Prašnjak.

"Na milost i samilost..."

"Postavit ću vam jedno pitanje - zbog čega postoji država? Koji je razlog države, odnosno onih koji je vode i koje mi biramo? Nas deset se udruži i napravi nešto za bolju budućnost našim potomcima", rekao je Prašnjak.

Navodi da mu je najpotrebnije da se vrijeme smiri. "Vrijeme je nemira i potresa. Ali potrebna nam je i milost i samilost vlastodržaca da se riješi papirologija na pravilan način, onako kako je potrebno", kazao je Prašnjak.

"Vi dođete kupiti malo građe i ne možete doći do toga, strašno je skupo. Na prostoru grada Petrinje nema građevnog materijala. Ono što je bilo u donacijama, to je navodno negdje po hangarima, možda se mora prodati najprije. Došlo je kao donacija, ali to morate to utržiti", zaključio je Prašnjak.

