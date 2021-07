Ostali su bez krova nad glavom, no računi za smeće, vodu, ali i pričuvu i dalje im stižu. Dok država odgovornost prebacuje na lokalnu samoupravu, ljudi na Banovini, kojima je ionako dosta trauma, prepušteni su sami sebi.

Zdenka je rođendan proslavila u kontejneru. U svoj stan ne može jer je pod ruševinama, ali za njega i dalje stižu računi. "Jako mi je čudno to da plaćam smeće, vodu. Ne želim da netko od mene pravi budalu. Ne dozvoljavam da se mene izrabljuje s ovom malom mirovinom. Iako to nije neki veliki iznos, ali ja ne želim ponižavanje i iskorištavanje", odlučna je Zdenka Padjan iz Gline.

Iskorištavanje je, kaže, i to što mora plaćati pričuvu. "Zašto bi plaćali pričuvu ako će se zgrada srušiti?", pita se Zdenka. Isto pitanje muči i Nadu, ali rješenje je zasada pronašla jedino u križaljkama. Svaki mjesec 160 kn daje u vjetar. "Kako me ne bi ljutilo, zašto to plaćamo, kome? Netko će kupiti novac, a zgrada tako rečeno nije useljiva nikako", jada se Nada Kiš.

Poslali smo upit i Stožeru. Kažu da su zaduženi samo za račune za struju i da će oni biti pokriveni do kraja obnove. Ostali računi, ali i pričuva, kažu nam, pitanja su za lokalnu samoupravu, čiji odgovor još nismo dobili. Dok mi čekamo odgovore, obitelj Lalić kod Gline, o kojoj smo izvještavali prije dva mjeseca, napokon je u 21. stoljeću dočekala struju.

"Sad je drugačiji život. Sad dođem iz bašte, uključim, kuham ručak. Mogu ispeći i pogaču. Šest praunučiča imam. Sad će doći. Kad biste i vi mogli doći, bilo bi nam drago. Bit će razanj, peći ćemo janje“, kaže Milka Lalić iz Malog Obljaja reporterki Dnevnika Nove TV Mateji Ćorić.

Jer oni se svojem računu za struju itekako vesele.

