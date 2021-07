Nešto prije 18 sati na Banovini tlo je opet podrhtavalo.

Srećom, potres je bio slabiji. EMSC javlja kako je magnituda bila 2,4 po Richteru, a epicentar 5 kilometara jugozapadno od Siska.

"Cijela kuća je poskočila", javio se odmah na EMSC komentator iz Mošćenice, a i netko iz Petrinje je rekao kako je i njemu kuća poskočila.

Čula se ekspolozija i jako lagana vibracija", napisao je još jedan Petrinjac.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.4 in Croatia 42 min ago pic.twitter.com/FtDiamZGRK