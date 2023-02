Spasioci već šesti dan zaredom izvlače ljude ispod ruševina u potresom razorenim Turskoj i Siriji. Međutim, kako vrijeme odmiče, šanse da će pronaći nekog živog sve su manje.

Spasilački tim je u turskom gradu Antakyi u subotu ispod ruševina izvukao peteročlanu obitelj. Prvo su spašene majka Havva i kći Fatmagul. Spasioci su zatim došli i do oca Hasana Aslana, ali je on inzistirao da se prvo spasi njegovu drugu kćer Zeynep i sina Saltika Bugra.

Hasan je zadnji spašen, a na površinu je izvučen dok su ljudi oko njega skandirali: "Bog je velik!", izvijestio je Associated Press.

Bijes zbog nemara i pohlepe: Stručnjaci otkrivaju kako su se zgrade izgrađene prije šest mjeseci mogle potpuno raspasti u potresu

Osim njih, spašena je i dvomjesečna beba nakon što je 128 sati bila zatrpana ispod ruševina u pokrajini Hatay, javlja turska državna novinska agencija Anadolu. Beba je izvučena iz ruševina u okrugu İskenderun i prevezena u bolnicu.

Snimku spašavanja bebe možete pročitati ispod.

Oh Allah how great you are

A two-month-old baby rescued from the rubble after more than 128 hours in Hatay#earthquakeinturkey pic.twitter.com/PtNpRTqGIz