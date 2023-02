Potres se snažno osjetio i u Kini.

Potres magnitude oko 7,2 prema Richteru pogodio je u četvrtak ujutro Tadžikistan, izvijestila je kineska državna televizija CCTV.

EMSC je pak objavio kako je magnituda 6,8 po Richteru.

Potres je registriran oko 8,37 sati, na dubini od 10 kilometara.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 59 km W of #Murghob (#Tajikistan) || 9 min ago (local time 05:37:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/kLYqm08ILR